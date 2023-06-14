قضية نيرة أشرف.. أول تعليق من والدها بعد إعدام القاتل

علق والد نيرة أشرف طالبة المنصورة المقتولة على يد زميلها محمد عادل على إعدام الجاني، صبيحة الأربعاء، بالقول إنها سترتاح الآن في قبرها.

وأوضح والد نيرة أشرف في تصريحات لموقع “القاهرة 24″، بعد تنفيذ حكم الإعدام في حق الطالب محمد عادل: “بنتي مش هترجع تاني.. وأنا مش فرحان لكن ده عدل ربنا، عشان أحس إن بنتي أخدت حقها، وهي دلوقتى أكيد مرتاحة في تربتها”.

ونفذت الأجهزة المختصة صباح الأربعاء 14 جوان 2023، حكم الإعدام بحق محمد عادل المدان بقتل الطالبة، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وكانت محكمة النقض قد رفضت يوم الخميس الموافق 9 فيفري، طعن محمد عادل على الحكم وقررت تأييد الإعدام.

يذكر أن الطالب محمد عادل كان قد أنهى حياة زميلته الشابة نيرة أشرف أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة شمال القاهرة بتاريخ 20 جوان 2022.

وباغت الجاني نيرة بعدة طعنات بآلة حادة وذبحها قاصدا إزهاق روحها.

وقال شاهد عيان وهو زميل الضحية والجاني أن “محمد عادل طالب متفوق وكان يحب نيرة حبا جما لكن جنونه جن حين علم بأنها أصبحت تعمل عارضة ورفضته”.

وتابع: “افتكر إنها بقت تتكبر عليه وانها مرتبطة بحد ثاني وهو كان عاوزها ليه وبس”.

وضجت شبكات التواصل الاجتماعي بخبر مقتل الطالبة حيث تداول نشطاء مقطع ظهرت فيه القتيلة وهي مغطاة بالدماء مما أثار حالة من الصدمة بين المصريين الذين عبروا عن غضبهم من تسريب الفيديو الذي انتهك حرمة ميتة.