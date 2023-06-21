قضية نيرة أشرف.. لافتة على قبر القاتل تشعل غضب مصريين!

أشعلت لافتة رخامية وضعت على قبر الطالب محمد عادل المدان بقتل زميلته نيرة أشرف في جامعة المنصورة، غضب مصريين وأثارت جدلا واسعا.

وانتقد رواد شبكات التواصل في مصر وضع أسرة القاتل الذي أعدم مؤخرا، لافتة على قبره دون عليها اسمه وجملة “شهيد عريس الجنة”، إلا أنها اختفت بعد يوم واحد من وضعها.

وقالت صحف مصرية إن أسرة محمد عادل هي من وضعت اللافتة، ما تسبب في مشادات كلامية بينهم وبين المشرفين على المقبرة، وأدى لطردهم.

وأزال أحد المسؤولين عن المقابر اللافتة بسبب دفنه في مقابر الصدقة والتي تعتبر ملك للجميع وليس لحق أسرة أي متوفى وضع أي لافتة تحمل أي اسم عليها.

وشيع عدد محدود من أهالي المدان محمد عادل جثمانه إلى مثواه الأخير داخل مقبرة الشيشيني للصدقة بمقابر سيدي خلف بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية.

ونفذت الأجهزة الأمنية، الأربعاء 14 جوان 2023 حكم إعدام محمد عادل المدان بقتل زميلته بعد رفض الطعن المقدم من قبل دفاع المتهم.

وأوضح والد نيرة أشرف في تصريحات لموقع “القاهرة 24″، بعد تنفيذ حكم الإعدام في حق الجاني: “بنتي مش هترجع تاني.. وأنا مش فرحان لكن ده عدل ربنا، عشان أحس إن بنتي أخدت حقها، وهي دلوقتى أكيد مرتاحة في تربتها”.

وكانت محكمة النقض قد رفضت يوم الخميس الموافق 9 فيفري، طعن محمد عادل على الحكم وقررت تأييد الإعدام.

يذكر أن الطالب محمد عادل كان قد أنهى حياة زميلته الشابة نيرة أشرف أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة شمال القاهرة بتاريخ 20 جوان 2022.

وباغت الجاني نيرة بعدة طعنات بآلة حادة وذبحها قاصدا إزهاق روحها.

وقال شاهد عيان وهو زميل الضحية والجاني أن “محمد عادل طالب متفوق وكان يحب نيرة حبا جما لكن جنونه جن حين علم بأنها أصبحت تعمل عارضة ورفضته”.

وتابع: “افتكر إنها بقت تتكبر عليه وانها مرتبطة بحد ثاني وهو كان عاوزها ليه وبس”.

وضجت شبكات التواصل الاجتماعي بخبر مقتل الطالبة حيث تداول نشطاء مقطع ظهرت فيه القتيلة وهي مغطاة بالدماء مما أثار حالة من الصدمة بين المصريين الذين عبروا عن غضبهم من تسريب الفيديو الذي انتهك حرمة ميتة.