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اقتصاد

قطارات عصرية وبملكية جزائرية كاملة… نموذج إفريقي ريادي يحتذى به

محمد فاسي
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قطارات عصرية وبملكية جزائرية كاملة… نموذج إفريقي ريادي يحتذى به
SNTF
قطار الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF)

تُعد الجزائر أول بلد إفريقي يمتلك قطارات كهربائية ذاتية الدفع، تُشغلها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF) منذ سنة 2008. وتتميز هذه القطارات بتقنياتها المتطورة وتصميمها العصري الذي يراعي المعايير البيئية والراحة والأمان.

وحسب الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يبلغ عدد القطارات الكهربائية ذاتية الدفع 64 قطارًا، كل واحد منها مكوّن من أربع عربات مزودة بغرفتي قيادة و16 بوابة أوتوماتيكية، مما يسهل عملية صعود ونزول الركاب. وتصل سرعة هذه القطارات إلى 160 كيلومترًا في الساعة، مع قدرة استيعابية تقارب الـ 1000 راكب.

وتتميز هذه القطارات بمحركات صامتة لا تُحدث ضوضاء، كما أنها مكيفة ومجهزة بكاميرات مراقبة لضمان سلامة المسافرين. أما الزجاج فهو مضاعف، مقاوم للكسر، وعازل للصوت والحرارة، مما يعزز الراحة داخل المقصورات.

وتُعتبر هذه القطارات من صناعة الشركة السويسرية الرائدة “ستادلر” (Stadler) صديقة للبيئة بالكامل، إذ لا تصدر عنها انبعاثات غازية أو ارتدادات صوتية، ما يجعلها خيارًا مستدامًا في النقل الحضري.

وتخضع القطارات لصيانة دورية داخل ورشات خروبة المتخصصة، فيما تعود ملكيتها بنسبة 100% للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مما يعزز السيادة التقنية ويؤكد التوجه نحو النقل النظيف والمستدام في الجزائر.

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