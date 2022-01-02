قطار البارادو يمرّ على حسين داي ويُشير بِالدخول إلى محطّة بلوزداد

خمسة انتصارات متتالية

استمرّ نادي البارادو، الأحد، في تقديم العروض الإيجابية، وبات يُهدّد بِقوّة رائد ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل شباب بلوزداد.

جاء ذلك بعد إجراء سبع مقابلات من عمر الجولة الـ 11، لِبطولة حظيرة النخبة. على أن تُقام المقابلتان الأخيرتان هذا الإثنين.

وحصد الوصيف نادي البارادو نقاط مواجهته الجوارية أمام نصر حسين داي، فيما اكتفى شباب بلوزداد بِتعادل أمام المضيف هلال شلغوم العيد.

وسجّل نادي البارادو الانتصار الخامس له على التوالي في البطولة الوطنية، بينما لم يتمكّن شباب بلوزداد من إضافة الفوز السادس له على التوالي.

وبات نادي البارادو يبتعد عن شباب بلوزداد بِفارق 3 نقاط فقط، مع استفادة فريق الأصفر والأزرق من 3 مقابلات متأخّرة.

والتحق مهاجم نادي البارادو أحمد النذير بن بوعلي بِمتصدّر لائحة الهدّافين هشام مختار من اتحاد بسكرة، وذلك بِرصيد 6 أهداف لِكلّ واحد منهما. بعد أن سجّل بن بوعلي هدفا في مرمى النصرية.

وانتهت المقابلات كالتالي:

ه.شلغوم العيد 0 – ش.بلوزداد 0

ن.حسين داي 0 – ن.البارادو 2

ش.الساورة 0 – م.الجزائر 0

أ.الأربعاء 0 – ش.قسنطينة 1

و.سطيف 3 – أ.المدية 0

ش.القبائل 1 – م.وهران 0

ج.الشلف 1 – س.غليزان 0

ا.بسكرة – و.تلمسان (تُلعب هذا الإثنين)

ا.العاصمة – ن.مقرة (تُلعب هذا الإثنين)

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 24ن

2- ن.البارادو 21ن (ناقص 3 مقابلات)

3- ش.الساورة 20ن (ناقص مقابلة)

4- ش.قسنطينة 20ن (ناقص مقابلة)

5- م.الجزائر 19ن (ناقص مقابلة)

6- و.سطيف 19ن

7- ا.بسكرة 16ن (ناقص مقابلتَين)

8- ش.القبائل 14ن (ناقص مقابلتَين)

9- أ.المدية 14ن

10- ا.العاصمة 12ن (ناقص مقابلتَين)

11- ج.الشلف 10ن (ناقص مقابلة)

12- ن.حسين داي 10ن

13- ه.شلغوم العيد 9ن

14- س.غليزان 9ن (ناقص مقابلة)

15- م.وهران 8ن

16- أ.الأربعاء 8ن

17- ن.مقرة 7ن (ناقص مقابلة)

18- و.تلمسان 5ن (ناقص مقابلة)