قطار التطبيع بين المغرب وتل أبيب يصل محطة الإعلام

وصل قطار التطبيع بين المغرب وتل أبيب إلى محطة الإعلام حيث حل وفد إعلامي متكون من 30 فردا بمدينة مراكش المغربية.

وذكرت صحيفة “الأحداث المغربية” أن الوفد الإعلامي قام بعدة خرجات في المدنية منها زيارة شملت حي “السلام” أو الملاح والمقبرة اليهودية، في المدينة.

وأضافت الصحيفة أن الوفد الإعلامي الإسرائيلي عقد لقاء مع مسؤولين في القطاع السياحي، وآخر مع أعضاء من المجلس البلدي، وذلك بحضور أعضاء من مجلس المدينة وممثلين عن المجلس الجهوي للسياحة في مراكش، بالإضافة إلى جاكي كادوش، رئيس مجلس الطائفة اليهودية في المدينة التي يطلق عليها “الحمراء”.

وفي سياق أخر أعلن دافيد غوفرين، رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط، أنه جرى التوقيع على صفقة وصفها بالضخمة، يتم من خلالها اقتناء 30 في المائة من أسهم الشركة المغربية Gaia Energy من طرف الشركة الإسرائيلية Marom Energy.

واعتبر في تغريدة على “تويتر” أن هذه سابقة في المجال، حيث ستمكن الصفقة الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة.

شركة إسرائيلية تستحوذ على 30 بالمئة من أسهم شركة مغربية للطاقة

ويوم 9 مارس 2022، استحوذت شركة إسرائيلية تنشط في مجال الطاقة، على 30 بالمئة من أسهم شركة “غايا إينرجي” المغربية.

وحسب ما كشف عنه رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب دافيد غوفرين في تغريدة على تويتر. فقد “تم التوقيع على صفقة ضخمة. يتم من خلالها اقتناء 30 بالمئة من أسهم الشركة المغربية غايا إينيرجي، من طرف الشركة الإسرائيلية ماروم إينرجي”.

وقال غوفرين:”ستمكّن هذه الصفقة الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة”.

وأعلن النظام المغربي في 10 ديسمبر 2020، عن تطبيع علاقاته مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وفي 22 من الشهر ذاته، رسّم النظام المغربي تطبيعه مع الاحتلال بتوقيع “إعلان مشترك” مع تل أبيب وواشنطن وواشنطن، في العاصمة الرباط.