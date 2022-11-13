قطار الجزائر-قسنطينة يدهس شابة في الـ19 بالبويرة

توفيت شابة في الـ19 من العمر مساء الأحد، بعد أن تعرضت لدهس القطار الرابط بين الجزائر وقسنطينة، بالمنطقة المسماة واد الدهوس في ولاية البويرة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد وقع الحادث في حدود الساعة 15:07 عصرا، حيث تمّ تحويل جثة الشابة التي توفيت في عين المكان، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة.

أكثر من 290 حادث مرور في 48 ساعة بطرقات الجزائر

وفي 12 نوفمبر 2022، سجّلت مصالح الحماية المدنية 296 تدخلا في حوادث مرور وقعت عبر عدّة ولايات، في خلال الساعات الـ48 الماضية، بين 10 و12 نوفمبر الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية يوم السبت، فقد أسفرت حوادث المرور المسجّلة في الفترة المذكورة، عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 354 آخرين بجروح.

وفي تمنراست، توفي رضيع في الشهر الـ11 من عمره، على إثر حريق شبّ داخل غرفة في بناية بحي السلام، حسب حصيلة ذات المصالح.

من جهة أخرى، تدخلت الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 18 شخصا جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون داخل منازلهم.

وقد وقعت هذه الحوادث في ولايات المدية، الجلفة، البيض، وقسنطينة. حيث تمّ التكفل بالضحايا في منازلهم، قبل نقلهم إلى المراكز الصحية المحلية.