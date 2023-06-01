-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يعقد اجتماعا مصغّرا للمجلس الأعلى للأمن
العالم
واحد من أسرع القطارات في العالم

قطار الحرمين السريع جاهز لنقل الحجاج

الشروق أونلاين
  • 222
  • 0
قطار الحرمين السريع جاهز لنقل الحجاج
أرشيف
قطار الحرمين السريع

أصبح قطار الحرمين السريع جاهزا لنقل الحجاج، حسب ما أعلنته يوم الأربعاء الخطوط الحديدية السعودية.

وقالت الهيئة السعودية إنه قد تم “تسخير كافة الإمكانيات للإسهام في تحسين تجربة الحاج، عبر تنقله السلس في قطار الحرمين السريع الذي يعتبر أحد أسرع عشرة قطارات في العالم”.

ويربط هذا القطار المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة ببعضهما. مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جدة.

كما اكتملت عمليات اختبار قطار المشاعر، لضمان تشغيله وانطلاق رحلاته ابتداءً من اليوم السابع من ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق.

وينتظر أن يجري قطار المشاعر المقدسة أكثر من ألفي رحلة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة. بين تسع محطات في كل من عرفات ومزدلفة ومنى.

مقالات ذات صلة
تركيا: الهيئة العليا للانتخابات تعلن النتائج النهائية لرئاسيات 28 ماي

تركيا: الهيئة العليا للانتخابات تعلن النتائج النهائية لرئاسيات 28 ماي

طفل مفقود كل 12 دقيقة.. ما الذي يحدث في فرنسا؟

طفل مفقود كل 12 دقيقة.. ما الذي يحدث في فرنسا؟

الوزير الأول الياباني يقيل ابنه بسبب “سلوك غير لائق”

الوزير الأول الياباني يقيل ابنه بسبب “سلوك غير لائق”

العدالة والتنمية المغربي يتلقى دعوة للاحتفال باحتلال فلسطين

العدالة والتنمية المغربي يتلقى دعوة للاحتفال باحتلال فلسطين

الجيش السوري يتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت دمشق

الجيش السوري يتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت دمشق

وفاة 6 أشخاص بسبب الخمور المغشوشة في المغرب

وفاة 6 أشخاص بسبب الخمور المغشوشة في المغرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد