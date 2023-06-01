قطار الحرمين السريع جاهز لنقل الحجاج

واحد من أسرع القطارات في العالم

أصبح قطار الحرمين السريع جاهزا لنقل الحجاج، حسب ما أعلنته يوم الأربعاء الخطوط الحديدية السعودية.

وقالت الهيئة السعودية إنه قد تم “تسخير كافة الإمكانيات للإسهام في تحسين تجربة الحاج، عبر تنقله السلس في قطار الحرمين السريع الذي يعتبر أحد أسرع عشرة قطارات في العالم”.

ويربط هذا القطار المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة ببعضهما. مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جدة.

كما اكتملت عمليات اختبار قطار المشاعر، لضمان تشغيله وانطلاق رحلاته ابتداءً من اليوم السابع من ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق.

وينتظر أن يجري قطار المشاعر المقدسة أكثر من ألفي رحلة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة. بين تسع محطات في كل من عرفات ومزدلفة ومنى.