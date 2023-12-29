قطار انتصارات المولودية يتوقّف في “سوسطارة”

انتهت المباراة الجوارية العاصمية وقمّة الجولة الـ 11 من عمر البطولة الوطنية، بِلا فائز ولا خاسر.

وافترق اتحاد العاصمة وجاره فريق مولودية الجزائر على نتيجة التعادل، في مباراة احتضن أطوارها ملعب “5 جويلية 1962″، وحضر وقائعها النّاخب الوطني جمال بلماضي ولاعبوه. كما تميّزت بِأجوائها الخرافية التي صنعها مُشجّعو الناديَين في المدرّجات.

وهكذا أوقف اتحاد العاصمة غريمه التقليدي فريق المولودية عن تحقيق الانتصارات، بعد فوز زملاء يوسف بلايلي في المقابلات الثماني الأخيرة.

وجلبت شبيبة الساورة نقطة التعادل لمّا واجهات المُضيّف نادي البارادو، فيما أضاف وفاق سطيف ثاني انتصار له تواليا، أمام الزّائر فريق مولودية وهران الذي ما زال تائها هذا الموسم.

وحصد اتحاد خنشلة نقاط الفوز بِميدانه أمام جمعية الشلف، عِلما أن الزوّار لم يتذوّقوا حلاوة الفوز في المقابلات الثلاث الأخيرة لهم.

وزاد نجم مقرة من معاناة مُتذيّل الترتيب والضّيف اتحاد سوف، وحصد ثلاث نقاط عزّز بها رصيده.

واكتفى اتحاد بسكرة بِتقاسم الرّغيف داخل القواعد مع نجم بن عكنون، مع الإشارة إلى أن الفريق الأخير هو النادي الوحيد الذي ما زال يبحث عن أوّل انتصار.

وتألّق اللاعب النيجيري توسين أومويلي مهاجم اتحاد خنشلة، بِتوقيعه ثنائية، ورفع غلّته إلى 3 أهداف.

وكانت هذه الجولة قد شهدت مساء الخميس، تنظيم أوّل مباراة.

النتائج الفنية:

ا.العاصمة 0 – م.الجزائر 0

ن.البارادو 0 – ش.الساورة 0

و.سطيف 1 – م.وهران 0

ا.خنشلة 2 – ج.الشلف 1

ا.بسكرة 1 – ن.بن عكنون 0

ن.مقرة 1 – ا.سوف 0

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 28ن

2- ش.الساورة 19ن

3- و.سطيف 17ن (ناقص مقابلة)

4- ش.قسنطينة 16ن (ناقص مقابلة)

5- ش.بلوزداد 16ن (ناقص 3 مقابلات)

6- ن.البارادو 16ن

7- ا.خنشلة 16ن

8- ج.الشلف 15ن

9- م.البيّض 15ن (ناقص مقابلة)

10- ا.بسكرة 15ن (ناقص مقابلة)

11- ن.مقرة 15ن

12- ش.القبائل 14ن (ناقص مقابلة)

13- ا.العاصمة 8ن (ناقص 3 مقابلات)

14- م.وهران 6ن (ناقص مقابلتَين)

15- ن.بن عكنون 4ن (ناقص مقابلة)

16- ا.سوف 4ن