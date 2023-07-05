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الجزائر

قطار “كوراديا” يعود إلى النشاط على خط بشار-وهران

الشروق أونلاين
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قطار “كوراديا” يعود إلى النشاط على خط بشار-وهران
أرشيف
قطار كوراديا

استأنف قطار “كوراديا” السريع يوم الأربعاء، نشاطه لنقل المسافرين على خط بشار-وهران ذهابا وإيابا، بإشراف والي بشار محمد السعيد بن قامو والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عاج بوعوني.

وقال بوعوني في كلمة له بالمناسبة إن “استئناف نشاط هذا الخط جاء بعد تكفل الشركة بالأعطاب التقنية المسجلة، من أجل توفير أفضل شروط الراحة والأمان للمسافرين”.

ويجري قطار “كوراديا” 3 رحلات ذهاب وإياب في الأسبوع بين بشار ووهران، خلال الفترة الصيفية. وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وتضاف رحلات “كوراديا” الثلاثة، إلى الرحلات اليومية التي تشغّلها قطارات أخرى على مستوى الخط ذاته.

وقطار “كوراديا” هو نوع من القطارات السريعة المخصّصة للخطوط الطويلة، حيث تصل سرعته إلى 160 كلم في الساعة. وهو يتكون من 6 عربات بطاقة استيعاب تصل إلى 254  مسافر.

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