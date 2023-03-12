قطار لنقل المسافرين يتعرّض للرشق بالحجارة قرب محطة البليدة

تعرّض قطار لنقل المسافرين بين محطتي الجزائر والعفرون، إلى رشق بالحجارة مساء الأحد، بالقرب من محطة البليدة، ما أسفر عن إصابة السائق بجروح.

وقالت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان، إن الحادث وقع في حدود الساعة السابعة 19:00 من مساء اليوم.

وأدى الحادث الذي وصفته الشركة بـ”الاعتداء الهمجي”، إلى إصابة سائق القطار بجروح على مستوى الوجه، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الشركة في ذات البيان، أنها ستودع شكوى لدى الجهات القضائية، من أجل متابعة الأشخاص المعتدين، ومعاقبتهم طبقا لقوانين الجمهورية.