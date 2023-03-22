قطار مولودية وهران يتّجه للخروج من النّفق المُظلم

يُرتقب أن تحوز شركة ”هيبروك” للنقل البحري للمحروقات والتابعة لِمجمّع سوناطراك، أكثر من 75 بالمائة من أسهم نادي مولودية وهران.

وستسمح هذه العملية بِنقل ملكية النادي إلى الشركة ”بعد أسبوعين من الآن على أقصى تقدير”، حسبما أعلن عنه، الأربعاء، والي ولاية وهران سعيد سعيود.

وأوضح الوالي سعيود أن مالكي أغلبية أسهم الشركة الرياضية لـ “الحمراوة”، قد تنازلوا عن حصصهم ”بِشكل مجّاني” لِصالح النادي الهاوي، الذي سيقوم بِدوره بِمنح تلك الأسهم لِفائدة شركة ”هيبروك” للحصول على ملكية المولودية.

وتقرّر عقد جمعية عامّة للمساهمين في الشركة الرياضية للنادي الوهراني هذا الخميس، من أجل ترسيم تنازل كافة المساهمين عن أسهمهم، وفي مقدمتهم أصحاب الأغلبية على غرار الرئيسَين السابقَين يوسف جباري ومحمد بلحاج، ”في خطوة أولى لِمباشرة الإجراءات الإدارية المعمول بها لِنقل ملكية النادي إلى هيبروك”، وفق ما أكّده سعيد سعيود في ندوة صحفية عقدها بِمقرّ الولاية.

وفي السياق نفسه، طمأن الوالي سعيود بِأن ملف ديون النادي ”لن يكون عائقا”، أمام ترسيم إلحاق مولودية وهران بِشركة ”هيبروك”، مُجدّدا التزامه بِمواصلة دعم الفريق ماليا في هذه الفترة الانتقالية، التي تسبق إشراف شركة النقل البحري للمحروقات على النادي.

من جهته، قال المدير العام بالنيابة لـ “هيبروك” السيد عبوط، إن شركته تستعدّ لِبدء عهد جديد مع ”الحمراوة” بعدما كان يربطها بهم عقد إشهار فقط منذ 2018، مُثنيا على ”النّية الصادقة للمساهمين الذي تنازلوا عن أسهمهم مجّانا”.

كما التزم المسؤول ذاته بإرجاع مولودية وهران إلى سالف عهدها، ”من خلال الاعتماد بِشكل خاص على التكوين، بناء على توجيهات الرئيس المدير العام لِمجمّع سوناطراك”.

وعبّر رئيس النادي الهاوي بالنيابة لِمولودية وهران البشير سبع، عن تفاؤله بِمستقبل النادي، مؤكدا أن مشاكل الفريق سيتم حلّها بِقدوم شركة ”هيبروك”، ما يسمح بِالتطلّع إلى استعادة أمجاد الفريق بِأمل كبير، على حدّ تعبيره. و هو الانطباع ذاته الذي أبداه الرئيس السابق للمولودية يوسف جباري، بعد أن حضر الاجتماع الثاني رفقة أحمد بلحاج، وثمّن النقل المرتقب لِملكية النادي إلى ”هيبروك”، “ممّا سيسمح بِالتطلّع إلى عودة النادي بِقوة إلى الساحتَين الوطنية والدولية”.