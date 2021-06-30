قطاع التأمينات يسجل نسبة نمو بـ7,7 في المائة

خلال الفصل الأول من سنة 2021

بلغ رقم أعمال قطاع التأمينات 43,5 مليار دينار خلال الفصل الأول من 2021 مقابل 40,4 مليار دينار جزائري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، أي بنسبة نمو قدرها 7,7 في المائة، حسب مذكرة ظرفية للمجلس الوطني للتأمينات.

وحققت التأمينات على الأضرار (سيارات وحرائق ومخاطر متعددة وقرض وفلاحة ونقل) رقم أعمال بما يزيد قليلا عن 37 مليار دينار جزائري، بارتفاع قدره 4,3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية.

كما حققت التأمينات على الأشخاص رقم أعمال قدره 3,6 مليار دينار جزائري مقابل 3,9 مليار دينار في الفصل الأول من سنة 2020، أي بانخفاض قدره 5,9 في المائة.

وعرف فرع “التأمين على السيارات”، الذي يمثل 52 في المائة من نشاط القطاع، انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2021 مقارنة بالفصل الأول من 2020، لينتقل من 20 مليار دينار إلى 19,2 مليار دينار جزائري.

وبخصوص الفرع الخاص “بالتأمين على الحرائق والمخاطر المتعددة”، فقد أنهى هذه الفترة برقم أعمال يفوق قليلا 15,1 مليار دينار جزائري، بزيادة قدرها 13,6 في المائة على مدى سنة.

وفيما يتعلق بالتأمينات الفلاحية، فقد عرفت نموا بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021، في حين تزايد رقم أعمال “التأمينات على النقل” بـ17,4 في المائة ليصل إلى ما يقارب 1,5 مليار دينار جزائري (مقابل 1,3 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2020) بفضل مستوى العلاوات الذي حققه الفرع التابع له والخاص “بالتأمين على النقل الجوي” الذي جمع رقم أعمال قدره 295,5 مليون دينار في 31 مارس 2021.

وفيما يتعلق بتأمين “القرض” فقد سجل ارتفاعا بنسبة 22.7 بالمائة برقم أعمال يقدر بـ644.8 مليون دينار.

وحسب الحصيلة، فقد حققت شركات التأمين على الأضرار في رؤوس الأموال الخاصة رقم أعمال يفوق 9 مليار دينار، في حين تبقى الشركات العمومية تهيمن على السوق بنسبة 74.3 بالمائة مع رقم أعمال يقدر بـ27.5 مليار دينار.

وسجلت شركات التأمين على الأشخاص تراجعا بنسبة 5.9 بالمائة في رقم أعمالها خلال الثلاثي الأول من 2021 بقيمة تفوق 3.6 مليار دينار مقابل 3.9 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2020.

وتتضمن هذه القيمة 1.3 مليار دينار بالنسبة للتأمين على “الحياة والوفاة” و1.8 مليار دينار بالنسبة لفرع “الاحتياط الجماعي” و436.4 مليون دينار بالنسبة لفرع “الحوادث” و13.2 مليون دينار بالنسبة لفرع “المرض” مع تراجع بنسبة 86.8 بالمائة بالنسبة لفرع “المساعدة”.

خ. م