قطاع التربية: عملية ثانية للترقية عن طريق الامتحان المهني

أعلنت وزارة التربية، الإثنين، عن الشروع في المرحلة الثانية من عملية الترقية عن طريق الامتحان المهني إلى رتب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، مشرف التربية ونائب مقتصد.

وستشرع وزار التربية حسب ما أفاده بيان لها في تنفيذ المرحلة الثانية من العملية والتي تتمثل في الترقية عن طريق الامتحان المهني والتي خُصص لها 33489 منصبا ماليا.

ومن بين المناصب، تم تخصيص 25792 منصبا ماليا لفائدة الأساتذة المرسّمين والأساتذة الرئيسيين، و7697 منصبا ماليا للمساعدين الرئيسيين للتربية والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية.

واشترطت الوزارة اثبات 5 سنوات من الخدمة الفعلية إلى غاية تاريخ إجراء الامتحان المهني للترقية إلى رتب: أستاذ رئيسي أستاذ مكوّن مشرف التربية ونائب مقتصد على التوالي، وهذا وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول.

للإشارة فقد خصصت الوزارة في المرحلة الأولى عملية ترقية لموظفي أسلاك التدريس عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن في المراحل التعليمية الثلاث، مست 10208 أستاذا، والتي تم تسبيقها قصد السماح لمن لم ينجح فيها بالمشاركة في الامتحان المهني.