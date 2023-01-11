قطاع الثقافة سيواصل التزاماته بدعم الإنتاج الأدبي

خلال إشرافها على "منتدى الكتاب".. مولوجي تؤكد:

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، الثلاثاء، بقصر الثقافة مفدي زكرياء، على تنظيم فعاليات “مُنتدى الكِتاب”، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي، إلى جانب أعضاء من الحكومة، وعميد جامع الجزائر، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، رؤساء وممثلي بعض الهيئات الاستشارية، فضيلة الشيخ “محمد الصالح الصديق” بصفته ضيف شرف المنتدى، بالإضافة إلى إطارات الدولة من مختلف المؤسسات وأهل الثقافة والفن والمعرفة.

وسلمت وزيرة الثقافة والفنون خلال المنتدى مجموعة من كتب “البراي” لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة نيابةً عن 24 مدرسة للمكفوفين، ومجموعة أخرى لبعض الجمعيات المهتمة بهذه الفئة تُمثّل مختلف ولايات الوطن، كما كانت المناسبة فرصة للاحتفاء بمجموعة الكتب التي تم طبعها لفضيلة “الشيخ محمد الصالح الصديق”، حيث قامت مولوجي بتسليمه 10 عناوين جديدة كانت قد وعدته بها خلال زيارتها له مُؤخرًا.

وعبّرت وزيرة الثقافة والفنون خلال كلمة ألقتها بالمناسبة، عن بالغ سعادتها بتنظيم هذا المنتدى الذي جمع الحاضرين في أجواء تفوح بعبق القراءة والكتاب، احتفالا بما تم إصداره خلال السنة المنصرمة من كتب وإصدارات تعكس الدعم الذي خصّصته وزارة الثقافة والفنون والجهد الذي تبذله الدولة الجزائرية في مرافقة نخب الأمة ومبدعيها في مجال الكتابة والتأليف، مضيفةً أن الجديد المتميز في إصدارات السنة المنصرمة هو البرنامج الذي أطقته الوزارة بخصوص كتب “البراي” الموجهة لفئة ذوي الهمم، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” الذي أسدى تعليماته للتكفل بهذه الفئة من المجتمع عبر العمل على تخصيص جزء من الإصدارات بتقنية “البراي”.

كما صرّحت أن برنامجًا طموحًا سيتواصل في هذا الصدد على مدار السنة الجارية، وقد كانت البداية بإصدار 9 آلاف نسخة من كتب الأطفال سيتم توزيعها خلال الأسبوعين القادمين على أكثر من 24 مدرسة للمكفوفين و43 مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية بمختلف أنحاء الوطن، على أن يتبعها وفي غضون الشهرين المقبلين طبع ما يقارب 20 ألف نسخة من كتب “البراي” ستشمل عناوين قيمة من الأدب والفكر الجزائري، إضافةً للعناوين الفائزة بجائزة “علي معاشي”، في قرار يتماشى والوفاء بالعهود التي قطعها رئيس الجمهورية في التكفل على أحسن وجه بكل فئات المجتمع خاصةً الهشة منها، لتكون ذلك الوزارة قد قطعت شوطًا مُهمًّا في مواصلة إثراء المكتبة الوطنية بكتب “البراي” وأتاحت فرصة كاملة لذوي الهمم بأن يكون لهم نصيبهم من المعرفة والعلم والقراءة والمطالعة.

وفي نفس الإطار، أردفت صورية مولوجي أن الوزارة تحتفل وبهذه المناسبة، بالعناوين التي تم نشرها ضمن برنامج الدعم الاعتيادي لسنة 2022 والتي بلغت أكثر من 41عنوانًا وبحدود 41 ألف نسخة، شملت مختلف التخصصات والميادين من كتب علمية وأدبية ودراسات نقدية وقصص أطفال وغيرها من الأصناف الفكرية، إضافة إلى كتب الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية “علي معاشي” للمبدعين الشباب، مشيرةً إلى أن نشر هذه الكتب سيتبعه قريبًا وعملًا بتوصيات الجلسات الوطنية التي عقدت يومي 28و29 ديسمبر المنصرم، تنفيذ برنامج وطني للتوزيع يتم إعداده من طرف مديرية الكتاب والمطالعة، ستلتزم بموجبه بإيصال كل هذه الإصدارات إلى مختلف المكتبات العمومية، لضمان وصولها الى القراء وتوزيعها تحقيقًا للأهداف المرجوة منها.

وأكدت وزيرة الثقافة بالمناسبة على أن مجهودات الوزارة لن تتوقف فقط عند هذه الإصدارات، إذ وفي غضون الأشهر المقبلة سيتم تجسيد برنامج النشر الذي يندرج ضمن الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال، حيث سيتم نشر 100 عنوان جديد تمّ الإعلان عنها شهر جويلية الماضي، وهي عناوين تشارف الآن على الانتهاء من إعدادها وإصدارها، لتضاف إلى الرصيد الوثائقي والمعرفي الذي سيثري المكتبة الوطنية.