قطاع الصحة.. نحو تعاون جزائري-سعودي في خدمة “الإستعجالات”

أبدى وزير الصحة عبد الحق سايحي، الاثنين، استعداد دائرته الوزارية لتوسيع التعاون مع نظيرتها السعودية، خاصة في مجال الإستعجالات.

وأفاد بيان للوزارة ان وزير الصحة، استقبل عشية الأحد، سفير المملكة العربية السعودية عبد الله بن ناصر البصيري بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وتابع المصدر “في مستهل اللقاء، أعرب سعادة سفير المملكة العربية السعودية عن استعداد و حرص حكومة بلده للمضي قدما في سبيل تعزيز التعاون الجزائري- السعودي في المجال الصحي منوها بوجود فرص كثيرة و متنوعة لذلك، مضيفا بإمكانية دراسة مجالات التعاون و تجسيدها بمذكرة تفاهم”.

من جهته أشاد وزير الصحة بروابط الاخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين كما ابدى استعداد دائرته الوزارية لتوسيع التعاون مقترحا إمكانية الاستثمار في الجزائر في المجال الصحي مبرزا تحفيزات قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح بممارسة هذا النشاط بكل ضمان وأريحية مع ادراج ميادين أخرى يمكن اقتراحها في مذكرة التفاهم أهمها الإستعجالات (الطوارئ) والوقاية مشيدا بالخبرة العالية التي تمتاز بها المملكة العربية السعودية خاصة في موسم الحج و الذي يعتبره الوزير نموذج متميز يحتذى به كما تم التطرق إلى أهمية الرقمنة في تسيير المؤسسات الصحية.

واتفق الطرفان في ختام اللقاء، على مواصلة العمل التنسيقي من أجل تطوير التعاون وتبادل الخبرات بهدف ترقية الشراكة الجزائرية- السعودية بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.