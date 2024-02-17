قطاع تأمين السيارات حقق 100 ألف عقد جديد في ظرف عام

مكّن من تعويضات إضافية بلغت 320 مليار دينار

مكّن إبرام ما يقارب 100 ألف عقد تأمين جديد للسيارات خلال سنة 2023 من تحقيق تعويضات إضافية للزبائن السنة الماضية تعادل 320 مليار سنتيم.

وتتزامن هذه الأرقام مع دخول عدد كبير من المركبات للسوق الوطنية مطلع العام الجاري، ومطالب شركات التأمين بمنع الإغراق وضمان احترام القانون في مجال التخفيضات، التي يجب، حسب تعليمة صادرة عن وزارة المالية قبل سنتين، أن لا تتجاوز نسبتها الـ50 بالمائة.

وبخصوص أرقام تأمين شعبة السيارات، تكشف توقعات مُعدّة من قبل شركات التأمين يُرتقب أن تنشر في الحصيلة النهائية لسنة 2023 قريبا، أن قيمة تعويضات هذا الفرع ارتفعت إلى 44 مليار دينار سنة 2023 مقارنة مع 41 مليار دينار سنة 2022، بزيادة عادلت أزيد من 3.2 مليار دينار، كما ارتفعت حصة هذه التعويضات من رقم أعمال الشعبة ككل من 59 بالمائة إلى 66 بالمائة.

ومردّ هذا الارتفاع، حسب مصدر من قطاع التأمين، إلى ارتفاع عدد عقود التأمينات الخاصة بالسيارات الجديدة، حيث تم إبرام 100 ألف عقد تأمين جديد للسيارات خلال سنة 2023، وهو ما مكَّن من رفع هذه التعويضات بما يعادل 320 مليار سنتيم في سنة واحدة، رغم أن المتعاملين كانوا يتوقعون ارتفاعا أكبر بالنظر إلى عدد السيارات التي دخلت السوق الجزائرية في تلك الفترة، حيث يطالب هؤلاء بإجراءات لتنظيم عروض التأمينات ومنع الإغراق، والتخفيضات التي تتجاوز الخمسين بالمائة التزاما بالقرارات الصادرة عن وزارة المالية لحماية شركات التأمين من وضع مالي غير مريح خلال المرحلة المقبلة.

من جهتها، تتضمن توقعات تعويضات القطاع الفلاحي خلال سنة 2023، تراجعا من حيث القيمة بنسبة تزيد عن 150 بالمائة، حيث عادلت قيمتها 893 مليون دينار خلال سنة 2022 وتراجعت إلى 756 مليون دينار سنة 2023، رغم أنها مثلت السنة الماضية 2 بالمائة من قيمة التعويضات الممنوحة ككل في قطاع التأمين في حين لم تتعدّ هذه النسبة 1 بالمائة سنة 2022.

وطبقا لذات التوقعات، يُفترض أنه تم إغلاق سنة 2023، بالنسبة لفرع التأمين عن المخاطر برقم أعمال يعادل 143 مليار دينار بنسبة 88.7 بالمائة من السوق، مقارنة مع 139 مليار دينار سنة 2022 ونسبة 89 بالمائة من السوق، في حين تم تحقيق رقم أعمال بالنسبة للتأمين عن الأشخاص يعادل 18 مليار دينار بنسبة 11.3 بالمائة من السوق مقارنة مع 16 مليار دينار سنة 2022 بنسبة 11 بالمائة من السوق.

وعادل رقم أعمال قطاع التأمينات السنة الماضية، وفقا لذات المصدر 161 مليار دينار مقارنة مع 155 مليار دينار سنة 2022 بنسبة نمو عادلت 3.6 بالمائة.