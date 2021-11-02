قطبا “ميلانو” يتابعان الجزائري آدم زرقان ببلجيكا

مرشح لمزاملة بن ناصر الموسم المقبل

كشفت تقارير إعلامية بلجيكية، عن اهتمام قطبا ميلانو بالدولي الجزائري آدم زرقان متوسط ميدان نادي شارل لوروا البجيكي، بعد تألقه في الآونة الأخيرة وخطفه الأنظار في الدوري البلجيكي.

وتمكن زرقان من حجز مكانة أساسية له مع فريقه الجديد، رغم التحاقه المتأخر بالتحضيرات الصفية، كما نال ثقة مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي الذي استدعاه للتربص الأخير لـ”الخضر”، حيث شارك بديلا في مباراة النيجر بالعاصمة نيامي، أين أبلى البلاء الحسن في الدقائق التي خاضها، سواء من حيث افتكاك الكرة أو الفوز بالصراعات الثنائية وكذلك التمريرات الطويلة، إضافة إلى طول القامة التي سمحت له بالتفوق في الصراعات والكرات العالية.

وأوضحت ذات المصادر، أن كشافي “الروسينيري” و”النيراتزوري” تابعوا مواجهة نادي شارل لوروا أمام أوبان في الجولة الأخيرة من الدوري البلجيكي، حيث أبدى قطبا مدينة “ميلانو” اهتماما بخدمات زرقان، وبصفة كبيرة نادي ميلان الذي يسعى لضم لاعب جديد على مستوى وسط الميدان الدفاعي خلفا للإيفواري فرانك كيسي المرشح للرحيل في نهاية الموسم الحالي.

وتأتي رغبة الميلان والأنتر في التعاقد مع زرقان، بعد المستويات القوية التي قدمها صاحب الـ21 عاما، الذي ورغم عدم تسجيله لأي هدف إلا أنه ظهر بمستوى لافت للأنظار، مع نادي شارل لوروا في الدوري البلجيكي، مع العلم أن خريج أكاديمية نادي بارادو ومنذ أن لعب أساسيا لأول مرة، لم يفقد مكانته مع شارل لوروا، حيث شارك منذ البداية في 11 مناسبة كاملة، رفقة صاحب المركز الخامس في الدوري البلجيكي.

وبات زرقان مرشحا بقوة لمزاملة بن ناصر الموسم المقبل بالدرجة الأولى، لاسيما وأن النادي البلجيكي لا يمانع بيع اللاعب في جوان المقبل، فضلا عن ذلك فإن نجاح صفقة بن ناصر تحمس مسؤولي “الميلان” في التعاقد مع لاعبين جزائريين آخرين وفي مقدمتهم آدم زرقان.

تجدر الإشارة إلى أن الدولي الجزائري كان قد اختير كأحسن لاعب في فريق شارل لوروا البلجيكي في شهر أوت، حيث صوتت جماهير النادي لآدم زرقان، نظير الأداء الراقي والمجهودات الكبيرة التي يبذلها مع الفريق، في مباريات البطولة البلجيكية.