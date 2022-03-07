“قطب قاري” في مجال صيانة الطائرات بالجزائر

قال وزير النقل عيسى بكاي مساء الأحد، إنه من شأن قاعدة الصيانة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية على مستوى مطار هواري بومدين الدولي. أن تكون “قطبًا قاريا و جهويا في مجال صيانة الطائرات”.

جاء ذلك في خلال زيارة التفقّد التي أجراها الوزير إلى قاعدة الصيانة، رفقة المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

الوزير بكاي أشاد حسب بيان للوزارة، “بالمقومات المهنية و التقنية التي تتوفر عليها هذه القاعدة، التي يعوّل عليها لتكون قطبا قاريا و جهويا في مجال صيانة الطائرات”.

كما أكّد الوزير ضرورة “توفير جميع الظروف و الإمكانيات البشرية و المادية. لخلق ديناميكية في هذا المجال على الصعيد المحلي و الإقليمي”.

وقد وقف وزير النقل في زيارته، على مختلف الورشات المخصّصة لتصليح وصيانة الطائرات. بما في ذلك المستودعات الكبرى و أقسام التخزين و قطع الغيار.

واطّلع الوزير أيضا على المخبر الخاص بتجارب المحرّكات. وهو يعدّ “مكسبا تقنيا هاما، نظرا للتجهيزات المتطورة التي يتوفر عليها”، يضيف بيان الوزارة.