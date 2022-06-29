قطريون يُريدون شراء أسهم نادي وفاق سطيف

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، الأربعاء، عن استلامها طلب رسمي من شركة استثمارات قطرية تُريد شراء جزء من أسهم فريق “النّسر الأسود”.

ونشرت إدارة الوفاق السطايفي بيانا مقتضبا، لم تُقدّم فيه توضيحات، سوى ذكر اسم “الشركة القطرية الكبرى”.

وأضافت إدارة نادي الأسود والأسود في بيانها، تقول إنها ستكشف عن مضمون هذا الاستثمار في الأيّام القليلة المقبلة.

ويُعاني وفاق سطيف أزمة مالية حادّة، جعلت التتويجات تغيب عن خزانة النادي في المواسم الخمسة الأخيرة.

ولا يلعب وفاق سطيف الغمار الإفريقي في الموسم الجديد، بعد تموقعه في المركز السادس ضمن لائحة و ترتيب البطولة الوطنية نسخة 2021-2022.