قطر تؤكد أن قصف الإحتلال لمقر اللجنة القطرية بغزة لن يثنيها عن تقديم المساعدة للفلسطينيين

من منظمة الأمم المتحدة :

أكدت قطر أن القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لن يثنيها عن مواصلة تقديم المساعدات لغزة.

أكدت قطر أن القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لن يثنيها عن مواصلة تقديم المساعدات لغزة. كما شددت على أن هذه “الجريمة تشكّل تعدياً سافرا على القانون الدولي، وامتدادا لنهج استهداف العمل الإنساني الذي يمثّله مقر اللجنة.”

جاء هذا، حسب ما نشرته وزارة الخارجية القطرية، في بيان دولة قطر الذي ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني، خلال الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الإنسانية في قطاع غزة.

المندوبة الدائمة لقطر دكرت بـ”الدعم الإنساني والتنموي لقطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة” والذي قدمته قطر ‘لتحسين الأوضاع المعيشية المُتردّية في القطاع نتيجة للحصار المستمر، الذي يهدد الاستقرار والأمن والسلام.”

كما أدانت “الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، و اعتبرت أن استهداف الأعيان المدنية بما فيها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي بغزة يعد جريمة حرب وتعديا سافرا على القوانين والاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.”

الشيخة علياء آل ثاني طالبت كذلك “بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2712، وقرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة رقم 21، بما في ذلك تنفيذ وقف إطلاق نار عاجل ومستدام وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتيسير الوصول الإنساني على نحو فوري وكامل وآمن وبدون عوائق.”