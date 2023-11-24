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قطر تؤكد الإفراج عن 24 أسيرا لدى حماس و39 معتقلا فلسطينيا

الشروق أونلاين
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قطر تؤكد الإفراج عن 24 أسيرا لدى حماس و39 معتقلا فلسطينيا
ح. م
يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال 7000 أسير، منهم 62 أسيرة.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطري، ماجد محمد الأنصاري، عن إطلاق حركة “حماس” سراح 24 أسيرا محتجزا لديها، كذلك إفراج سلطات الإحتلال عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ماجد محمد الأنصاري قال في منشور له على منصة إكس “نؤكد تسلم الصليب الأحمر 24 مدنيا من المحتجزين في قطاع غزة بما يتضمن عدد المدنيين من النساء والأطفال في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية، كما تم الإفراج عن عدد من المواطنين التايلنديين خارج إطار اتفاق الهدنة، وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر إلى خارج القطاع حاليا.”

وأضاف “يضم المفرج عنهم 13 من الجنسية الإسرائيلية بعضهم من مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى 10 مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني.”

كما أكد كذلك عن “الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق.”

وقد دخلت صباح اليوم الجمعة، 24 نوفمبر، الهدنة المؤقتة بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والكيان الصهيوني. وأعلنت صبيحة اليوم، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال المفرج عنهم.

وحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، فيبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر أكتوبر 2023، نحو 7000 أسير، من بينهم 62 أسيرة، فيما لا تتوفر أعداد دقيقة للمعتقلين الأطفال. ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون دون تهمة) 2070، وبلغ عدد المعتقلين من غزة الذين صنفهم الاحتلال (بمقاتلين غير شرعيين) 105.

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