قطر تؤكد الإفراج عن 24 أسيرا لدى حماس و39 معتقلا فلسطينيا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطري، ماجد محمد الأنصاري، عن إطلاق حركة “حماس” سراح 24 أسيرا محتجزا لديها، كذلك إفراج سلطات الإحتلال عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ماجد محمد الأنصاري قال في منشور له على منصة إكس “نؤكد تسلم الصليب الأحمر 24 مدنيا من المحتجزين في قطاع غزة بما يتضمن عدد المدنيين من النساء والأطفال في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية، كما تم الإفراج عن عدد من المواطنين التايلنديين خارج إطار اتفاق الهدنة، وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر إلى خارج القطاع حاليا.”

وأضاف “يضم المفرج عنهم 13 من الجنسية الإسرائيلية بعضهم من مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى 10 مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني.”

كما أكد كذلك عن “الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق.”