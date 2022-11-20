قطر تتبختر!

نجحت قطر مساء الأحد مُبكّرا في احتضان أكبر تظاهرة للرياضة الأكثر شعبية في العالم.

وتظّمت قطر حفل افتتاح منافسة كأس العالم لِكرة القدم بِاقتدار، جمعت فيه بين أصالة العرب وتكنولوجيا العصر. كما تدلّ عليه – مثلا – رموز “كرم حاتم الطّائي” في إهداء “السواك” والمسك” لِجمهور مباراة افتتاح المونديال، وتزويد ملعب “استاد البيت” بِمكيّفات هواء، تجعل المُتفرّج يشعر وكأنه في بيته حقّا!

وحازت قطر قصب السّبق في الوطن العربي والعالم الإسلامي، من خلال احتضان كأس العالم لِكرة القدم.

ونُبرز لكم فيما يلي أشرطة فيديو وصور عن حفل افتتاح المونديال، الذي سبق مباراة ضربة الانطلاقة بين منتخبَي قطر والإكواتور.