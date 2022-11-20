قطر تتبختر!
نجحت قطر مساء الأحد مُبكّرا في احتضان أكبر تظاهرة للرياضة الأكثر شعبية في العالم.
وتظّمت قطر حفل افتتاح منافسة كأس العالم لِكرة القدم بِاقتدار، جمعت فيه بين أصالة العرب وتكنولوجيا العصر. كما تدلّ عليه – مثلا – رموز “كرم حاتم الطّائي” في إهداء “السواك” والمسك” لِجمهور مباراة افتتاح المونديال، وتزويد ملعب “استاد البيت” بِمكيّفات هواء، تجعل المُتفرّج يشعر وكأنه في بيته حقّا!
وحازت قطر قصب السّبق في الوطن العربي والعالم الإسلامي، من خلال احتضان كأس العالم لِكرة القدم.
ونُبرز لكم فيما يلي أشرطة فيديو وصور عن حفل افتتاح المونديال، الذي سبق مباراة ضربة الانطلاقة بين منتخبَي قطر والإكواتور.
من اجمل واروع ماحدث في افتتاحية كاس العالم افضل افتتاح شاهده مليارات الناس وقطر مثلت العرب خير تمثيل والامه العربيه والاسلامية الحقيقيه وانا گمواطن عربي و في درجه ثانيه عراقي جدا فخور بكم🫶🏻🌏#قطر_رفعتوا_الراس 🇮🇶❤️🇶🇦 pic.twitter.com/3R55H2iZeq
— ابو سيس 𒉌 𒊏 𒀝🇮🇶 (@samefs_) November 20, 2022
#افتتاح_كاس_العالم #FIFAWorldCup #QatarWorldCup2022 #كأس_العالم_2022 حفل الافتتاح الرسمي 🇶🇦🇶🇦🤍😘 pic.twitter.com/GIsZK5czz0
— بطي الباني ابو نورة (@al_qbtan11) November 20, 2022
حفل افتتاح كأس العالم في قطر شوفو للألعاب النارية تجنن 😭! وراح يكون كوك هناك راح يشوفها 😭🥹.
pic.twitter.com/rYb5Soj7WX
— تايا¹³🐥 (@JXX_95) November 19, 2022
❤️🥹🌿 وربي الحفل رهيييييب ..
🇶🇦❤️ #قطر تبهرنا في افتتاحية #كأس_العالم_2022 .. #Qatar2022 pic.twitter.com/m9KQnUrfBe
— TARIQ – طارقــ (@TARIQALKIYUMI) November 20, 2022
العرضة القطرية إلى العالمية 🤍🇶🇦✨👏🏻#حفل_افتتاح_كأس_العالم #كأس_العالم_قطر_2022 #قطر2022 #قطر_رفعتوا_الراس pic.twitter.com/GPma74ND1X
— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 20, 2022
#افتتاح_كاس_العالم
أهازيج الاخضر السعودي تزين حفل افتتاح كأس العالم 2022في قطر🇸🇦🤍 pic.twitter.com/YcBRW2Sk5I
— ديمه (@deemh100) November 20, 2022
اجواء خرافية خلال حفل افتتاح كأس العالم 🌟😍 pic.twitter.com/BHGLxCr0W4
— ديربي مونديال (@DerbyQ22) November 20, 2022
وتحقق الحلم ..
حفل افتتاح #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/IPPilwnJTt
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 20, 2022
يقال أن هذا سيكون حفل افتتاح كأس العالم🤯pic.twitter.com/smzBwhybRV
— Waleed (@Waleed_AlRamahi) November 20, 2022