قطر تجتاز الإمارات وتنتظر الجزائر أو المغرب

بلغ منتخب قطر لِكرة القدم سهرة الجمعة، الدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس العرب. بعد فوزه على فريق الإمارات بِخماسية نظيفة.

واحتضنت مدينة الخور القطرية أطوار هذه المباراة، في إطار ربع نهائي كأس العرب. تحت إدارة حكم الساحة الأوروغواياني أندريس ماتونتي.

وسجّل خماسية منتخب “العنّابي” كلّ من: متوسط الميدان الإماراتي علي سالمين ضد مرماه في الدقيقة الـ 6، والمهاجم علي المعز في الدقيقة الـ 28 والوقت بدل الضائع (45+3)، والمدافع ذو الأصل الجزائري بوعلام خوخي في الدقيقة الـ 36، ومتوسط الميدان عبد العزيز حاتم في الدقيقة الـ 44.

وأمضى منتخب قطر الهدفَين الثاني والثالث من ركلة جزاء.

وفي مباراة نصف النهائي مساء الأربعاء المقبل، تلعب قطر مع الفائز من مباراة الجزائر والمغرب.

ويتبارى المنتخب الوطني المحلّي مع مُنافسه المغربي مساء هذا السبت.