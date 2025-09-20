قطر تحتج رسميا ضد الكيان لدى منظمة الطيران المدني الدولي

سلمت قطر رسالة رسمية إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، تتعلق بالاعتداء المسلح الذي ارتكبه جيش الاحتلال ضد مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة يوم 9 سبتمبر الجاري، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ووفقا لما نشرته اليوم السبت، 20 سبتمبر، وكالة الانباء القطرية “قنا”، قام بتسليم الرسالة، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي عيسى عبدالله المالكي.

وأشارت الرسالة حسب نفس المصدر، إلى أن “الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مؤكدة احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي.”