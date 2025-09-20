-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

قطر تحتج رسميا ضد الكيان لدى منظمة الطيران المدني الدولي

الشروق أونلاين
  • 310
  • 0
قطر تحتج رسميا ضد الكيان لدى منظمة الطيران المدني الدولي
قنا

سلمت قطر رسالة رسمية إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، تتعلق بالاعتداء المسلح الذي ارتكبه جيش الاحتلال ضد مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة يوم 9 سبتمبر الجاري، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ووفقا لما نشرته اليوم السبت، 20 سبتمبر، وكالة الانباء القطرية “قنا”، قام بتسليم الرسالة، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي عيسى عبدالله المالكي.

وأشارت الرسالة حسب نفس المصدر، إلى أن “الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مؤكدة احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي.”

مقالات ذات صلة
أرقام صادمة عن العنصرية ضد المسلمين في فرنسا

أرقام صادمة عن العنصرية ضد المسلمين في فرنسا

العالم العربي في حالة وهن غير مسبوق وإسرائيل ماضية بلا رادع

العالم العربي في حالة وهن غير مسبوق وإسرائيل ماضية بلا رادع

نفذ عملية معبر الكرامة وقتل صهيونيين.. هذه وصية الشهيد عبد المطلب القيسي  

نفذ عملية معبر الكرامة وقتل صهيونيين.. هذه وصية الشهيد عبد المطلب القيسي  

“لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين”

“لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين”

“لن نكون حريصين على حياتهم”.. القسام تنشر “صورة وداعية” لـ47 أسيرا صهيونيا

“لن نكون حريصين على حياتهم”.. القسام تنشر “صورة وداعية” لـ47 أسيرا صهيونيا

لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يزور واشنطن

لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يزور واشنطن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد