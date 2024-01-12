قطر تحصد نقاط افتتاحية كأس آسيا

افْتُتحت بِقطر مساء الجمعة، فعّاليات الطبعة الـ 18 لِنهائيات كأس أمم آسيا لِكرة القدم.

وفاز منتخب قطر بِثُلاثية نظيفة على منافسه اللبناني، في مباراة رفع السّتار احتضنها ملعب “لوسيل”. تحت إدارة حكم الساحة الأسترالي علي رضا فغاني.

وسجّل أهداف منتخب “العنّابي” كلّ من المُهاجمَين: أكرم عفيف في الدقيقة الـ 45 والوقت بدل الضّائع (90+6)، و المُعزّ علي في الدقيقة الـ 56.

وفي مباراة أُخرى عن الفوج الأوّل، تتبارى الصين مع منتخب طاجكستان هذا السبت.

وتُجرى البطولة بِصيغة 6 مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها 4 منتخبات مناصفة. وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ثمن النّهائي، فضلا عن أحسن 4 فرق تنال المركز الثالث.

وفازت الصين بِشرف تنظيم نهائيات كأس أمم آسيا لِعام 2023، لكن سلطات البلد تنازلت عن إقامة البطولة بِقرار اتّخذ في ماي 2022، وذلك بِسبب عودة مخاطر جائحة “كورونا”.

وترشّحت بعدها أربعة بلدان لِاحتضان كأس أمم آسيا، وهي: قطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وأندونيسيا، قبل أن ينسحب البلدان الأخيران. وفي الـ 22 من أكتوبر 2022، أعلن اتحاد الكرة الآسيوي عن فوز قطر بِشرف تنظيم هذه المنافسة، مع تأجيلها إلى مطلع عام 2024.

وبِخصوص الطّبعة الماضية بِالإمارات عام 2019، فقد شهدت تتويج منتخب قطر بِكأس أمم آسيا، بعد فوزه في المباراة النهائية بِنتيجة (3-1) على اليابان.