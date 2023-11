قطر ترد على تهديد عضو الاستخبارات الأمريكية لها بشأن “حماس”

ردّت السفارة القطرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على تهديد عضو لجنة الاستخبارات الأمريكية التابعة لمجلس النواب الأمريكي والتز بريس لها بشأن “حماس”.

وهدد عضو الاستخبارات الأمريكية قطر وتركيا بأنهما سوف تشعران بتداعيات الصراع “إذا لمست شعرة واحدة” من الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى “حماس” في غزة.

وأكد بريس في مقابلة تلفزيونية: “نحن بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة للغاية إلى داعمي حماس، سواء كانوا تركيا أو قطر أو غيرهم” مضيفا: “إذا لمست شعرة رأس أمريكي، فسيشعرون جميعا بالتداعيات، وليس فقط قيادة حماس نفسها”.

وقالت سفارة قطر لدى أمريكا في تدوينة على صفحتها في منصة “إكس”، قائلةً: “نستغرب قيام لجنة الاستخبارات الأمريكية بالترويج لمعلومات مضللة على حسابهم الرسمي”.

We are surprised that @houseintel is promoting misinformation on their official account, knowing that the Hamas political office in Qatar was opened following a request by the US to establish indirect lines of communication with Hamas. https://t.co/2P2kRYY1wi

