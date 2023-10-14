قطر ترفض بشكل قاطع محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

أعلنت قطر في بيان لوزارة الخارجية، يوم السبت، أنها ترفض بشكل قاطع محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

ودعت الخارجية القطرية في بيانها “إلى رفع الحصار عن غزة وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وتحذر وزارة الخارجية القطرية “من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي بما في ذلك الدعوات لإخلاء شمال قطاع غزة من السكان”.

“وتعتبر أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يمثل انتهاكا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يفاقم من آثار المواجهات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني”.

وحثت الخارجية “المجتمع الدولي على التحرك لفتح ممرات إنسانية تسمح بإدخال المساعدات لغزة وإجلاء المصابين من المدنيين”.

وأكدت وزارة خارجية قطر “أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

“بما يضمن إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، حسب البيان.