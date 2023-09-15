 قطر تريد مشاريع استثمارية في قطاعي الفلاحة والبيئة

هنّي تناول العلاقات الثنائية مع سفير الدوحة

بحث وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، رفقة وزير البيئة والتغير المناخي لدولة قطر، الشيخ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة، لاسيما في المجال الفلاحي.

وجرى ذلك خلال لقاء بمقر الوزارة، الخميس، بحضور سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي أحمد نعمة النعمة، والوفد المرافق للوزير القطري، بالإضافة الى إطارات من قطاع الفلاحة.

وفي تصريح للصحافة عقب المحادثات، اوضح هني أن اللقاء “سمح بتباحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين”، مبرزا أن العلاقات بين الجزائر وقطر “متميزة وسيتم بذل كل الجهود لتعزيزها”.

كما تم، حسب الوزير، استعراض الاستراتيجية المتبعة والإنجازات المحققة في المجال الفلاحي بالجزائر وكذا أهم المحاور المنتهجة من قبل الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج الوطني.

وتمحورت المحادثات حول “وضعية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”، يقول هني، مشيرا أن اللقاء كان فرصة كذلك “لتباحث مختلف فرص الشراكة والتعاون المتاحة في شتى الميادين والتي ترجع بالفائدة على البلدين، للارتقاء إلى مستوى العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين”.

وعليه، تم الاتفاق على “تعزيز التعاون المؤسساتي والشراكة الاقتصادية في عدة مجالات، لاسيما التربية الحيوانية والزراعات الاستراتيجية والبحث والابتكار وكذا حماية البيئة”، حسب الوزير.

من جهته، عبر وزير البيئة والتغير المناخي لدولة قطر عن ترحيبه بما قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية من تسهيلات ومرافقة، مؤكدا “رغبة بلاده في إقامة عدة مشاريع استثمارية وتعزيز التعاون المشترك في المجالين الفلاحي والبيئة”.