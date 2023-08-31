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قطر تزوّد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر

الشروق أونلاين
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قطر تزوّد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر
أرشيف
الجيش اللبناني

أعلنت قطر يوم الأربعاء عن اتفاق لتزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر، بقيمة 30 مليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، أن “صندوق قطر للتنمية أعلن عن اتفاق لتزويد الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة بالوقود لمدة 6 أشهر، بقيمة 30 مليون دولار”.

وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي “في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم مؤسسات الجمهورية اللبنانية. والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق”.

وكان الصندوق القطري ذاته، قد قدم دعما لوزارة الصحة اللبنانية، بتغطية نفقات مادة المازوت لعدد من المنشآت والمرافق الصحية في لبنان.

ويعاني البلد العربي الصغير منذ 2019، من أزمة اقتصادية حادّة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية أمام الدولار،  وانهيار القدرة الشرائية للبنانيين.

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