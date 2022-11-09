قطر تشيد بجهود الرئيس تبون في التحضير للقمة العربية وإنجاحها

أشاد مجلس وزراء قطر بجهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في التحضير للقمة العربية وإدارة جلساتها وانجاحها.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية فقد رحب مجلس الوزراء بنتائج اجتماعات الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي عقدت بالجزائر يومي 1و2 من شهر نوفمبر الحالي، بمشاركة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد.

وأكد المجلس أن إعلان الجزائر الصادر عن القمة يشكل نقطة انطلاق جديدة لتطوير العمل العربي المشترك وتعزيز روح التضامن العربي وخدمة القضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما نوه المجلس بجهود الرئيس عبد المجيد تبون في تهيئة الأجواء المناسبة لانعقاد القمة وإدارة جلساتها وتحقيق نجاحها. يضيف المصدر ذاته.

وثمن المجلس الموقف العربي المعلن عنه في قمة الجزائر والمساند لدولة قطر في استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والمعبر عن الثقة التامة في قدرة الدولة على تنظيم مميز لهذه التظاهرة العالمية، ورفض حملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها.

بالصور.. أمير دولة قطر يقوم بزيارة القصبة

قام أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة إلى حي القصبة العتيق بالجزائر العاصمة، وهذا على هامش حضوره للقمة العربية.

وفي 3 نوفمبر 2022، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا لأمير قطر وهو في احدى قصور القصبة.

وظهر تميم وهو داخل أحد المتاحف بحي القصبة بمظهر بعيد عن البروتوكولات، أين التقط صورا مع مواطنين وعمال بالمتحف وهم يرتدون الزي التقليدي الجزائري.

الرئيس تبون وأمير قطر يطلقان مشروعي المستشفى ومصنع الحديد

وفي 1 نوفمبر 2022، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره القطري تميم بن حمد آل ثاني، على افتتاح مشروع مصنع الحديد والصلب، الجزائري-القطري، وكذا إطلاق مشروع المستشفى “الجزائري القطري الألماني”.

وجاء في منشور للسفارة القطرية بالجزائر عبر صفحتها على فايسبوك “سمو الأمير المفدى وأخوه فخامة الرئيس الجزائري يشهدان إطلاق مشروع المستشفى “الجزائري القطري الألماني”، وافتتاح مشروع مصنع الحديد والصلب للشركة الجزائرية القطرية للصلب، وذلك في المركز الدولي للمؤتمرات “عبداللطيف رحال” في الجزائر”.

وخلال حفل أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” على هامش انعقاد الدورة 31 لقمة الجامعة العربية، أشرف الرئيس تبون وأمير دولة قطر على إطلاق المشروعين إيذانا ببدء العمل.

وكان الرئيس تبون قد أكد خلال ترأسه لمجلس الوزراء المنعقد نهاية شهر أكتوبر المنصرم، أن الهدف من إنشاء هذا الصرح الطبي هو التكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية، خاصة المستعصية منها، والتي كانت تتطلب التحويل إلى الخارج.

ومن المنتظر أن يوفر هذا المستشفى، الذي يستوفي المعايير الدولية في مجال الهندسة الاستشفائية والمناجمت، 400 سرير.

وبخصوص مشروع توسعة مركب الحديد والصلب ببلارة، يذكر أنه قد تم بالعاصمة القطرية الدوحة في 21 فبراير المنصرم، التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بإنجاز دراسة جدوى توسيع مركب الشركة الجزائرية-القطرية للحديد والصلب، وذلك على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس تبون إلى دولة قطر.

ومن المرتقب أن تنتقل قدرة إنتاج المصنع، بفضل مشروع التوسيع، من 2 مليون طن إلى 4 مليون طن سنويا.