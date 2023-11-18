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قطر تطالب بتحقيق أممي حول استهداف الاحتلال للمدارس والمستشفيات الفلسطينية

وكالات
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قطر تطالب بتحقيق أممي حول استهداف الاحتلال للمدارس والمستشفيات الفلسطينية
ح. م
جددت قطر مطالبتها بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال المستمر للمدارس والمستشفيات.

أدانت قطر المجزرة التي ارتكبها الإحتلال اليوم بقصفه لمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد وإصابة المئات، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وهو ما اعتبرته مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، حسب بيان الخارجية القطرية الذي نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

كما جددت قطر مطالبتها بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس والمستشفيات، كما طالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وتوفير الحماية اللازمة للنازحين الذين يحتمون بالمدرسة التابعة للأونروا.

وحذرت من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، حسب ما نقلته “وفا”.

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