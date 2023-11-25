قطر تطمئن أنه سيتم إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الليلة

بعد تعثر العملية :

أفادت الخارجية القطرية أنه سيتم الدفعة الثانية من الأسرى الليلة، وهذا بعد رفض حركة "حماس" الإفراج عنها لعدم وفاء الإحتلال بالتزاماته.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطري، ماجد محمد الأنصاري، أنه سيتم إطلاق الثانية من الأسرى الليلة، وهذا بعد رفض حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الإفراج عن الأسرى لعدم التزام الإحتلال بالتزاماته في الصفقة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطري قال”بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق.”

وأضاف أنه “يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 33 من الأطفال و6 نساء، بينما يضم المفرج عنهم من غزة 7 من الأطفال و5 من النساء، بالإضافة إلى 7 من الأجانب.”

وقد نقل الإعلام العبري عن منصدر أمني، تهديد الكيان الصهيوني باستئناف جيش الإحتلال العملية العسكرية في غزة، إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى بحلول منتصف الليل.