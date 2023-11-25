-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
بعد تعثر العملية :

قطر تطمئن أنه سيتم إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الليلة

الشروق أونلاين
  • 212
  • 0
قطر تطمئن أنه سيتم إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الليلة
ح. م
أفادت الخارجية القطرية أنه سيتم الدفعة الثانية من الأسرى الليلة، وهذا بعد رفض حركة "حماس" الإفراج عنها لعدم وفاء الإحتلال بالتزاماته.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطري، ماجد محمد الأنصاري، أنه سيتم إطلاق الثانية من الأسرى الليلة، وهذا بعد رفض حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الإفراج عن الأسرى لعدم التزام الإحتلال بالتزاماته في الصفقة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطري  قال”بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق.”

وأضاف أنه “يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 33 من الأطفال و6 نساء، بينما يضم المفرج عنهم من غزة 7 من الأطفال و5 من النساء، بالإضافة إلى 7 من الأجانب.”

وقد نقل الإعلام العبري عن منصدر أمني، تهديد الكيان الصهيوني باستئناف جيش الإحتلال العملية العسكرية في غزة، إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى بحلول منتصف الليل.

مقالات ذات صلة
أمريكا تضغط على مدعي الجنائية لقبر التحقيق في جرائم الكيان الصهيوني

أمريكا تضغط على مدعي الجنائية لقبر التحقيق في جرائم الكيان الصهيوني

بعد استنكار واسع لتصريحاته حول “المقاومة”.. عميد مسجد باريس يرد

بعد استنكار واسع لتصريحاته حول “المقاومة”.. عميد مسجد باريس يرد

جيش الاحتلال يعتقل مدير مستشفى الشفاء

جيش الاحتلال يعتقل مدير مستشفى الشفاء

هكذا يتم مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار خلال الهدنة بين المقاومة والصهاينة

هكذا يتم مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار خلال الهدنة بين المقاومة والصهاينة

تستمر لأربعة أيام.. بدء سريان الهدنة في غزة

تستمر لأربعة أيام.. بدء سريان الهدنة في غزة

الخارجية القطرية: 4 أيام هدنة بغزة تبدأ صباح الجمعة

الخارجية القطرية: 4 أيام هدنة بغزة تبدأ صباح الجمعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد