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قطر تعرب عن أسفها لإعاقة مشروع القرار الجزائري بمجلس الأمن

الشروق أونلاين
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قطر تعرب عن أسفها لإعاقة مشروع القرار الجزائري بمجلس الأمن

أعربت قطر عن أسفها العميق لإعاقة مشروع قرار تقمت به الجزائر لمجلس الأمن، يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صحفي، الأربعاء، أن العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال والنساء، كما يفضح عدم اكتراثه بالأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع.

وشددت على أن دولة قطر ستواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، فضلا عن العمل على منع اتساع دائرة الحرب في المنطقة.

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