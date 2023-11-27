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قطر تعلن عن تمديد الهدنة ليومين إضافيين في غزة

الشروق أونلاين
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قطر تعلن عن تمديد الهدنة ليومين إضافيين في غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، أن دولة قطر في إطار الوساطة المستمرة تعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.

وكشفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في تصريح صحفي، عن “الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة”.

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