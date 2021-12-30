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قطر تعيد الجزائر إلى القائمة الحمراء لكورونا

الشروق أونلاين
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قطر تعيد الجزائر إلى القائمة الحمراء لكورونا
ح.م

أعلنت وزارة الصحة القطرية، قائمة حمراء ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-19، وضمت القائمة 47 دولة منها الجزائر ، وهذا بعد رصد حالات لمتحور أوميكرون.

وقالت صحيفة “الشرق” القطرية إن التحديثات التي أجريت على القائمة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت 1 جانفي 2022 في تمام الساعة 7 مساءً.

وأصبحت القائمة الحمراء تضم 47 دولة بعد أن كانت تضم 23 في التحديث السابق، حيث انضمت 24 دولة من بينها الإمارات والسعودية والجزائر والسودان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا.

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