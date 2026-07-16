قطر تكذّب “تقارير باطلة” حول موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران

كذّب مكتب الإعلام الدولي في دولة قطر مساء الخميس، ما وصفه بـ”التقارير الباطلة” التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وادّعت فيها موافقة قطر على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران.

وأكد المكتب أن “تداول هذه الادعاءات، صدر من قبل أفراد يسعون إلى جرّ دولة قطر إلى الصراع، وتقويض دورها المحوري في الوساطة. وإلى دفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى”.

وذكّر المصدر بأن “مسؤولين قطريين أكدوا مرارا وتكرارا، منذ بداية الصراع، أن دولة قطر لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار”.

قبل أن يشدّد على أن “دولة قطر لن تسمح لمثل هذه الادعاءات المضللة، بتقويض جهودها الدبلوماسية المتواصلة لإنهاء الصراع”. مؤكدا أنها “ستواصل مساعيها الحميدة، للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام”.