قطر تُخصّص عائدات تذاكر كأس آسيا للشعب الفلسطيني

قرّرت السلطات العليا القطرية تخصيص العائدات المالية لِتذاكر بطولة أمم آسيا، لِمصلحة الشعب الفلسطيني الذي يُعاني جرائم المُحتلّ الصّهيوني.

وتحتضن قطر كأس أمم آسيا لِكرة القدم، في فترة ما بين الـ 12 من جانفي والـ 10 من فيفري 2024. وذلك بِمشاركة 24 منتخبا بينهم الفريق الفلسطيني.

وأوضحت اللجنة القطرية المُنظّمة لِكأس أمم آسيا، أن الأموال سيتم استخدامها خصّيصا لِتقديم الدعم الطبي، والإغاثة الغذائية للشعب في فلسطين.

وستتوسّط مبادرات دعم الإغاثة للشعب الفلسطيني، من أجل تنفيذ هذه العملية الإنسانية.

وبدأت السلطات القطرية، الإثنين، في المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر كأس أمم آسيا.

وتُقام في كأس أمم آسيا 51 مباراة (لا وجود للقاء الترتيبي)، فيما جهّزت قطر 9 ملاعب، أكبرها يتّسع لِنحو 88 ألف متفرّج، وتتوفّر 6 ميادين أخرى على أكثر من 40 ألف مقعد لِكلّ منشأة رياضية.