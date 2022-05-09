قطر تُصدر بيانا بِخصوص نهائي رابطة أبطال إفريقيا

أصدر اتحاد قطر لِكرة القدم، الإثنين، بيانا بِشأن تنظيم نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا، نسخة 2021-2022.

وبقيت في السباق فرق وفاق سطيف والأهلي المصري وبيترو لواندا الأنغولي والوداد المغربي. بينما يُفترض تنظيم النهائي في الـ 29 من ماي الحالي.

ومازال الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم لم يُعلن بعد، عن البلد الذي يستضيف النهائي.

وقال اتحاد الكرة القطري إنه ينفي احتضان بلده لِهذه المباراة النهائية، كما روّجت له بعض التقارير الصحفية.

وأضاف أن هيئته لم تتباحث مع “الكاف” هذا الأمر، سواء عبر القنوات الرّسمية أو غير الرّسمية.

وسبق لِقطر تنظيم الكأس الإفريقية الممتازة، في النسخ الأربع الماضية.

وكان الإعلام المصري في الأيّام القليلة الماضية، قد حذّر “الكاف” من الرّضوخ لِسطوة فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي، وتنظيم نهائي الطبعة الحالية بِهذا البلد.

وشهدت مباراة فريق الأهلي المصري ومضيفه نادي الرجاء المغربي، أحداث شغب بِملعب الدار البيضاء. ومع ذلك لازمت “الكاف” صمت المقابر.