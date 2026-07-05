قطر تُعلن استئناف جميع أنشطة الملاحة البحرية فوراً

أعلنت ‌السلطات القطرية، الأحد، ‌استئناف أنشطة الملاحة ⁠البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن ​بأثر فوري.

ونشرت وزارة المواصلات ​القطرية بيان على منصة “إكس”، يفيد بعودة الملاحة البحرية ‌بعد أن نصحت قطر ⁠في 29 جوان الماضي، ​جميع ‌السفن بتعليق ‌الملاحة والأنشطة البحرية حتى ‌إشعار آخر.

وأهابت الوزارة بجميع ملاك الوسائط البحرية ومستخدميها، بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر الوسائط البحرية المماثلة، التوقف مؤقتاً عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار إجراءات احترازية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى استمرار عمل السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، والتي تواصل عملياتها وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.