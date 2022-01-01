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رياضة

قطر تُعوّض الجزائريين ثمن تذكرة مواجهة غامبيا

علي بهلولي
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قطر تُعوّض الجزائريين ثمن تذكرة مواجهة غامبيا

يُمكن للجمهور الجزائري الذي اشترى تذاكر المباراة الودّية بين “الخضر” وغامبيا، أن يستعيد ثمنها.

جاء ذلك مساء السبت، في تغريدة لِاتحاد قطر لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان يُفترض أن تُجرى هذه المباراة بِالملعب التابع لِنادي قطر الرياضي، السبت على الساعة الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري (السابعة مساءً بِالتوقيت القطري).

ويتّسع ملعب “سحيم بن حمد” بِقطر مسرح مواجهة الجزائر وغامبيا،  لِنحو 15 ألف متفرّج.

وأُلغيت المباراة في آخر لحظة، لمّا أعلن اتحاد غامبيا لِكرة القدم عن استحالة خوض منتخب بلاده للمواجهة، بِسبب إصابة عدد كبير من لاعبيه بِفيروس “كورونا”، فضلا عن عدم وجود حارس مرمى.

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