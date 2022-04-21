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قطر: رفع سلفة تشجيع الزواج إلى 82 ألف دولار

الشروق أونلاين
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قطر: رفع سلفة تشجيع الزواج إلى 82 ألف دولار

صادق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على زيادة قيمة سلفة الزواج للموظفين الحكوميين القطريين إلى 300 ألف ريال (نحو 82 ألف دولار) لتشجيع الشباب على الزواج.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) فإن مجلس الوزراء صادق، خلال اجتماعه في مقره بالديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية.

وأوضحت أن التعديل يقضي بزيادة قيمة سلفة الزواج لتصبح بحد أقصى 300 ألف ريال (82 ألف دولار) بدلاً من 100 ألف ريال (27 ألف دولار) حالياً، لجميع فئات الموظفين الحكوميين القطريين.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن الهدف من تعديل القانون تشجيع الشباب القطريين على الزواج.

وتراجعت حالات الزواج للقطريات، في ديسمبر  الماضي، بنسبة 10% على أساس شهري، و18.6% على أساس سنوي، مقارنة مع ديسمبر 2020، حسب إحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

وتعتبر تكاليف قاعات الأعراس أكبر تحد أمام الشاب القطري المقبل على الزواج، نظراً لالتهامها الجزء الأكبر من ميزانيته، إذ تراوح ما بين 80 و100 ألف ريال (27.4 ألف دولار).

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