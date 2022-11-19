قطر.. سيدة العالم

مونديال العرب ينطلق الأحد:

تنطلق الأحد، نهائيات كأس العالم بقطر، وتعلن صافرة البداية للعرس العربي الأول في التاريخ، بعد 11 عامًا من العمل المتواصل والتحديات الجمة، والثقة بالتنظيم القطري للمونديال كبيرة للغاية، بشهادة الاتحاد الدولي وكافة المراقبين، لكن الآمال تتخطى مسألة التنظيم؛ فهي تمتد لتلامس الإنجاز الذي ينشده العنابي بوصفه السفير العربي الأول في المونديال، عندما يقارع نظيره الأكوادوري على النقاط الثلاث.

وكانت قطر قد فازت بحق استضافة بطولة كأس العالم 2022 بتاريخ 2 ديسمبر 2010، وفي عام 2011، تم تدشين اللجنة العليا للمشاريع والإرث بهدف تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة نسخة تاريخية مبهرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ووضع المخططات والقيام بالعمليات التشغيلية اللازمة لاستضافة للبطولة، ما أسهم في تسريع عجلة التطور وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وتتولى اللجنة العليا للمشاريع والإرث، من خلال العمل عن كثب مع اللجنة المحلية المنظمة، مسؤولية الإشراف على العمليات التخطيطية والتشغيلية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022؛ ليعيش ضيوف قطر من العائلات والمشجعين القادمين من شتى أنحاء العالم أجواء البطولة بكل أمان، مستمتعين بكرم الضيافة الذي تُعرف به الدوحة.

وستسهم الاستادات والمنشآت الرياضية الأخرى ومشاريع البنية التحتية التي تشرف اللجنة العليا على تنفيذها بالتعاون مع شركائها، في استضافة بطولة متقاربة ومترابطة، ترتكز على مفهوم الاستدامة وسهولة الوصول بشكل شامل.

وبعد انتهاء البطولة، ستتحول الاستادات والمناطق المحيطة بها إلى مراكز نابضة بالحياة المجتمعية، لتمثل بذلك أحد أهم أعمدة الإرث الذي تعمل قطر على بنائه لتستفيد منه الأجيال القادمة.

وتستعد دولة قطر لتقديم العديد من الوجهات الاستثنائية على هامش مونديال 2022، ومن أبرز هذه الوجهات تلك المتعلقة بعالم كرة القدم، والتي ستساعد المشجعين في عيش أجواء كأس العالم، عبر مهرجان المشجعين في حديقة البدع بالدوحة، وما يحتويه من عروض فنية وموسيقية واحتفالات موسيقية وأخرى ثقافية.

ومن المرتقب أنّ يتحول كورينش الدوحة حاليًا إلى أكبر منطقة احتضانًا للاحتفالات في قطر، على هامش مونديال 2022، في انتظار انطلاق المسارح الحيَّة والعروض المميزة وغيرها من العروض المتنقلة والأنشطة الثقافية والترفيهية، إلى جانب أكشاك الطعام ومتاجر بيع المنتجات والقرية البدوية.

جدير بالذكر أنّ المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم قطر 2022، تُقام مساء اليوم الأحد 20 نوفمبر، حيث يلتقي المنتخب القطري مع نظيره الإكوادوري على استاد “البيت”، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت الجزائر.

برنامج مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الجزائر

سيكون عشاق الساحرة المستديرة، على موعد مع المتعة، انطلاقا من يوم الأحد المقبل، مع انطلاق فعاليات كأس العالم 2022 بقطر. وستجمع أول مباراة في المونديال، اليوم الأحد، منتخب البلد المنظم قطر، بنظيره من الإكوادور. علما وأن أربعة مباريات مبرمجة يوميا، خلال الأيام التي تلي المباراة الافتتاحية من هذا المونديال، والتي ستكون مواعيدها حسب التوقيت الجزائري كاملة على النحو التالي:

الأحد 20 نوفمبر

17:00 قطر – الاكواتور

الاثنين 21 نوفمبر

14:00 انجلترا – ايران

17:00 السنغال – هولاندا

20:00 و.م.أ – ويلز

الثلاثاء 22 نوفمبر

11:00 السعودية – الأرجنتين

14:00 الدانمارك – تونس

17:00 المكسيك – بولونيا

20:00 فرنسا – استراليا

الأربعاء 23 نوفمبر

11:00 المغرب – كرواتيا

14:00 ألمانيا – اليابان

17:00 اسبانيا – كوستاريكا

20:00 بلجيكا – كندا

الخميس 24 نوفمبر

11:00 سويسرا – الكامرون

14:00 الاورغواي – كوريا الجنوبية

17:00 البرتغال – غانا

20:00 البرازيل – صربيا

الجمعة 25 نوفمبر

11:00 ويلز – ايران

14:00 قطر – السنغال

17:00 هولاندا – الاكواتور

20:00 انجلترا – و.م.أ

السبت 26 نوفمبر

11:00 تونس – استراليا

14:00 السعودية – بولونيا

17:00 فرنسا – الدانمارك

20:00 الأرجنتين – المكسيك

الاحد 27 نوفمبر

11:00 اليابان – كوستاريكا

14:00 المغرب – بلجيكا

17:00 كندا – كرواتيا

20:00 اسبانيا – ألمانيا

الاثنين 28 نوفمبر

11:00 الكامرون – صربيا

14:00 كوريا الجنوبية – غانا

17:00 البرازيل – سويسرا

20:00 البرتغال – الاورغواي

الثلاثاء 29 نوفمبر

16:00 هولاندا – قطر

16:00 الاكواتور – السنغال

20:00 انجلترا – ويلز

20:00 و.م.أ – ايران

الأربعاء 30 نوفمبر

16:00 تونس – فرنسا

16:00 استراليا – الدانمارك

20:00 المكسيك – السعودية

20:00 الأرجنتين بولونيا

الخميس 1 ديسمبر

16:00 المغرب – كندا

16:00 بلجيكا – كرواتيا

20:00 اسبانيا – اليابان

20:00 كوستاريكا – ألمانيا

الجمعة 2 ديسمبر

16:00 البرتغال – كوريا الجنوبية

16:00 غانا – الاورغواي

20:00 صربيا – سويسرا

20:00 الكامرون – البرازيل

السبت 3 ديسمبر

16:00 ثمن النهائي

20:00 ثمن النهائي

الأحد 4 ديسمبر

16:00 ثمن النهائي

20:00 ثمن النهائي

الإثنين 5 ديسمبر

16:00 ثمن النهائي

20:00 ثمن النهائي

الثلاثاء 6 ديسمبر

16:00 ثمن النهائي

20:00 ثمن النهائي

الجمعة 9 ديسمبر

16:00 ربع النهائي

20:00 ربع النهائي

السبت 10 ديسمبر

16:00 ربع النهائي

20:00 ربع النهائي

الثلاثاء 13 ديسمبر

20:00 نصف النهائي

الاربعاء 14 ديسمبر

20:00 نصف النهائي

السبت 17 ديسمبر

16:00 المباراة الترتيبية

الاحد 18 ديسمبر

16:00 المباراة النهائية.