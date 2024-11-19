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نفى المتحدث باسم الخارجية غلق مكتب حركة "حماس" في الدوحة:

قطر مستعدة لاستئناف وساطتها

الشروق أونلاين
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قطر مستعدة لاستئناف وساطتها
وزارة الخارجية القطرية
المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في إحاطته اليوم الثلاثاء، 19 نوفمبر، أن قطر مستعدة لاستئناف وساطتها في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وهذا حسب تصريحه، في “حال وجود جدية من قبل الأطراف” المعنية.

المتحدث باسم الخارجية القطرية أضاف أن “قادة حماس للتفاوض غير موجودين في الدوحة حاليا، ويتنقلون بين عواصم مختلفة”.

لكنه نفى أن تكون الدوحة قد أغلقت مكتب الحركة، مؤكدا “إذا تم إغلاق المكتب السياسي لحماس، فستعلن عنه الخارجية القطرية، وليس عبر وسائل أخرى”.

كما شدد الأنصاري على أن “الموقف القطري ثابت وواضح، وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قد أعلن يوم السبت، 9 نوفمبر، عن تعليق الدوحة لجهودها في الوساطة بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والإحتلال الإسرائيلي “في الوقت الحالي”.

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