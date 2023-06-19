-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي

الشروق أونلاين
  • 334
  • 0
قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي

استأنفت قطر والإمارات، الاثنين، علاقاتهما الدبلوماسية مجددا بعد قطيعة دامت سنتين، والتي انتهت باتفاق العلا في جانفي 2021.

وقالت الخارجية القطرية إنه “انطلاقا من اتفاق العلا، وحرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن قطر والإمارات إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما”.

وتستأنف بعثات البلدان الدبلوماسية عملها ابتداء من الاثنين، وفقا للبيان المشترك الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

مقالات ذات صلة
السفيرة التركية تجري زيارة وداع للوزير الأول

السفيرة التركية تجري زيارة وداع للوزير الأول

حج 2023.. أزيد من 700 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة

حج 2023.. أزيد من 700 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة

فضيحة جديدة للمغرب

فضيحة جديدة للمغرب

25 قتيلا إثر هجوم على مدرسة في أوغندا

25 قتيلا إثر هجوم على مدرسة في أوغندا

الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج من 90 دولة

الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج من 90 دولة

وزير الخارجية السعودي في زيارة تاريخية إلى إيران

وزير الخارجية السعودي في زيارة تاريخية إلى إيران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد