قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي

استأنفت قطر والإمارات، الاثنين، علاقاتهما الدبلوماسية مجددا بعد قطيعة دامت سنتين، والتي انتهت باتفاق العلا في جانفي 2021.

وقالت الخارجية القطرية إنه “انطلاقا من اتفاق العلا، وحرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن قطر والإمارات إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما”.

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/TkM52b6xSA — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 19, 2023

وتستأنف بعثات البلدان الدبلوماسية عملها ابتداء من الاثنين، وفقا للبيان المشترك الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.