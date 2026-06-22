قطر: وفاة 13 شخصا وإصابة 66 جراء “حادث” في مصنع للغاز الطبيعي المسال

أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي يوم الإثنين، وفاة 13 شخصا من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال، جراء حادث عرضي وقع مساء الأحد.

وقال الكعبي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الانفجار والحريق الذي وقع في مصنع برزان، كان “حادثا عرضيا”. نافيا أن يكون عملا تخريبيا أو متعمدا.

وتعود حالات الوفاة جراء الانفجار إلى عاملين من الهند وباكستان. فيما ينحدر المصابون من الجنسيات القطرية والهندية والباكستانية والبنغلادشية والكينية والغينية والتنزانية والنيجيرية والنيبالية.

وأوضح المسؤول أن الانفجار وقع داخل المصنع الذي تديره قطر للطاقة، لتلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي. لافتا إلى أن المنشأة كانت متوقفة للصيانة منذ ديسمبر 2025، قبل استئناف التشغيل منذ يومين فقط.

وحول وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطيرة نتيجة الحريق الذي اندلع في مصنع برزان للغاز الطبيعي، أكد الكعبي أن الجهات المختصة لم ترصد أي تهديدات بيئية تستدعي القلق.

كما استبعد المسؤول أن يؤثر الحادث على صادرات الغاز الطبيعي المسال، أو التزامات قطر التعاقدية مع العملاء الدوليين. مشددا على أن عمليات الإنتاج والتصدير في المنشآت الأخرى مستمرة بصورة طبيعية.