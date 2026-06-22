-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

قطر: وفاة 13 شخصا وإصابة 66 جراء “حادث” في مصنع للغاز الطبيعي المسال

الشروق أونلاين
  • 181
  • 0
قطر: وفاة 13 شخصا وإصابة 66 جراء “حادث” في مصنع للغاز الطبيعي المسال
أرشيف
مصنع برزان القطري للغاز الطبيعي المسال

أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي يوم الإثنين، وفاة 13 شخصا من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال، جراء حادث عرضي وقع مساء الأحد.

وقال الكعبي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الانفجار والحريق الذي وقع في مصنع برزان، كان “حادثا عرضيا”. نافيا أن يكون عملا تخريبيا أو متعمدا.

وتعود حالات الوفاة جراء الانفجار إلى عاملين من الهند وباكستان. فيما ينحدر المصابون من الجنسيات القطرية والهندية والباكستانية والبنغلادشية والكينية والغينية والتنزانية والنيجيرية والنيبالية.

السعودية تعلن انخفاض طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا

وأوضح المسؤول أن الانفجار وقع داخل المصنع الذي تديره قطر للطاقة، لتلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي. لافتا إلى أن المنشأة كانت متوقفة للصيانة منذ ديسمبر 2025، قبل استئناف التشغيل منذ يومين فقط.

وحول وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطيرة نتيجة الحريق الذي اندلع في مصنع برزان للغاز الطبيعي، أكد الكعبي أن الجهات المختصة لم ترصد أي تهديدات بيئية تستدعي القلق.

كما استبعد المسؤول أن يؤثر الحادث على صادرات الغاز الطبيعي المسال، أو التزامات قطر التعاقدية مع العملاء الدوليين. مشددا على أن عمليات الإنتاج والتصدير في المنشآت الأخرى مستمرة بصورة طبيعية.

مقالات ذات صلة
إيران تغلق مضيق هرمز أمام حركة السفن

إيران تغلق مضيق هرمز أمام حركة السفن

4 دول إسلامية تضع خارطة طريق لدعم الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران

4 دول إسلامية تضع خارطة طريق لدعم الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران

بالفيديو.. قذيفة أمريكية تصيب قاربا في الكاريبي وتخلف قتلى

بالفيديو.. قذيفة أمريكية تصيب قاربا في الكاريبي وتخلف قتلى

قرار جديد.. تركيا “بلا فيزا” لهذه الفئة من الجزائريين

قرار جديد.. تركيا “بلا فيزا” لهذه الفئة من الجزائريين

إلى أين تتجه محادثات سويسرا؟ خريطة طريق الـ 60 يوماً بين واشنطن وطهران

إلى أين تتجه محادثات سويسرا؟ خريطة طريق الـ 60 يوماً بين واشنطن وطهران

وفد إيران يغادر سويسرا

وفد إيران يغادر سويسرا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد