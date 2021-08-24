قطعة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب..العثماني يصدر أول تعليق!

في أول تعليق رسمي على قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلاده، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إنه يأسف كثيرا لهذا التطور الأخير.

وقال العثماني في تصريحات لموقع “أصوات مغاربية”، “نتمنى أن نتجاوزه في القريب إن شاء الله”.

وأضاف، في الحوار الذي سيتم نشره لاحقا، “في رأيي الشخصي أن بناء الاتحاد المغاربي وعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الجارين المغرب والجزائر هو قدر محتوم ضروري تمليه أولا وقبل كل شيء المصالح المشتركة وبناء المستقبل المشترك وتمليه التحديات الكبرى التي يعيشها عالم اليوم، التي تنبني على تجمعات إقليمية قوية ذات مصالح مشتركة”.

وأعلنت الجزائر، الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، بعد توتر في العلاقات بين البلدين ازداد بشكل كبير مؤخرا، بينما قال وزير الخارجية رمطان بعمامرة إن المغرب تشن حملة إعلامية دنيئة ضد الجزائر، وبالإضافة إلى “التعاون مع منظمات إرهابية”، و”التجسس على مواطنين ومسؤولين جزائريين”، و”التخلي عن التعهدات بشأن الصحراء الغربية“.