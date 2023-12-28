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رياضة

قطع أرضية للاعبي منافس “الخضر” لتحفيزهم قبل “الكان”

عمر سلامي
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قطع أرضية للاعبي منافس “الخضر” لتحفيزهم قبل “الكان”
ح.م
المنتخب الموريتاني

استفاد أعضاء المنتخب الموريتاني من مكافأة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، والمتمثلة في قطع أرضية.

وخلال حفل أقيم بنواكشط، سلم وزير الثقافة والشباب والرياضة الموريتاني لنائب رئيس الاتحادية ماصا ديارا مكافآت التأهل، الذي كان قد تعهد بها الرئيس الموريتاني للفريق خلال استقباله في شهر سبتمبر الماضي

وجاءت هذه الخطوة لتحفيز لاعبي المنتخب الموريتاني على بذل كل المجهوادات في “كان” كوت ديفوار.

وتسلم قائد المنتخب ا محمد دلاهي يالي خلال الحفل الذي أقيم في فندق فصك بنواكشوط، العلم الموريتاني إيذانا ببدء حملة الدفاع عن حظوظ المنتخب في نهائيات كأس أفريقيا للأمم “كوت ديفوار 2023.

وتعهد قائد الفريق محمد دلاهي يالي ببذل المنتخب كل من أجل تحقيق نتائج جيدة في كأس أمم إفريقيا.

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