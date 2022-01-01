قطع رأس لاعب كرة في ظروف غامضة بجيجل

اهتزت نهار الخميس الماضي، ولاية جيجل على وقع خبر العثور على جثة شاب في العشرينيات من العمر، مفصولة الرأس عن الجسد ومشوهة الوجه، ملقى في خندق يفصل ما بين سكة القطار والطريق الوطني رقم 43 الرابط بين جيجل والولايات الشرقية. الجثة تم العثور عليها من طرف مواطن في حدود الساعة الثامنة صباحا من نهار الخميس الذي بدوره أبلغ الجهات الأمنية، التي تنقلت إلى عين المكان برفقة رجال مصالح الحماية المدنية والشرطة العلمية ووكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير، أين تم معاينة الموقع، واكتشف المحققون دماء على سكة القطار.

لتنطلق بعدها التحقيقات الأمنية وسط فرضيات متعددة بين أن يكون الضحية قد تعرض لحادث قطار، خاصة وأن رأس الضحية وجد مهشما تماما ومفصولا عن الجسد، فيما كانت سماعات الهاتف لا تزال بأذنيه، ما يعزز الاعتقاد أن السماعات حالت دون انتباهه إلى صوت القطار. فيما يتداول الشارع فرضية تعرض الضحية للقتل مع احتمال أن الجريمة وقعت في مكان آخر وتم نقل الجثة إلى ذلك المكان. وبعد إتمام الإجراءات الأمنية تم نقل الجثّة إلى مصلحة حفظ الجثث وتم الكشف عن هوية الضحية وهو شاب في العشرين من العمر ينحدر من أحد أحياء منطقة تاسوست، ولاعب كرة قدم بفريق وفاق تاسوست المحلي.

وحسب رواية أهل الضحية فإنه تنقل إلى بيت خالته في حي الكلم الثالث بعاصمة الولاية جيجل، وعلى بعد حوالي ستة كيلومترات عن مقر سكناه، وكان الوقت متأخرا قليلا أين عرضت عليه خالته أن يعود مع خاله إلى مقر سكناه، لكنه رفض، حيث أخبرها أنه سيرافق أصدقاء له ومنذ ذلك الحين لم يظهر عنه أي خبر، حيث كان أهله يعتقدون بأنه يقضي الليلة عند خالته. أصدقاء وجيران الضحية أكدوا سلوكه السويّ واستقامته.