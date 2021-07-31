قطـر فـأل خيـر.. وأتوقع بلوغ “الخضر” ربع نهائي المونديال

الدولي الجزائري السابق رابح ماجر:

توقع الدولي الجزائري السابق، رابح ماجر، بلوغ المنتخب الوطني، الدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 بقطر، في حال ضمانه مقعدا قبل كل شيء، مشيرا إلى أنه آن الأوان لعودة الأندية الجزائرية إلى منصات التتويج قاريا.

وقال ماجر في تصريح لموقع “الفجر” المصري، في حديثه عن حظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم المقبلة في قطر 2022: “حاليا أنا أعيش في قطر وذلك مؤشر لإنتاج مستوى مميز.. إن قطر ستكون فاتحة خير على العرب، حال وصول الجزائر ومصر أعتقد أنهم سيسجلوا حضور في ربع نهائي المونديال”.

وأضاف في تعليقه على تواجد المنتخب الوطني في أوج عطائه مقابل غياب الأندية الجزائرية عن الساحة الإفريقية: “صحيح لقد غابت الأندية الجزائرية على مدار السنوات الماضية، لكن وجود فريقين بربع نهائي كاف هذه النسخة دليل قوي أن الأندية الجزائرية قادمة لا محالة، نحن أبطال إفريقيا للمنتخبات وحان الدور للعودة إلى منصات الأندية”.

وعن عدم منحه لقب أفضل لاعب في عام 1987 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، في ذلك الوقت بعد تتويجه بلقب رابطة أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي، ضد بايرن ميونخ، في مباراة شهدت إحرازه هدفا في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد، قال ماجر: “لقد تحدثت مرارا وتكرارا في هذا الأمر، الإعلام هو من صور أنني تعرضت للظلم لكن هذا لم يحدث، صحيح حصلت على رابطة أبطال أوروبا وأحرزت هدفا في النهائي وقتها ولكن الجائزة كانت للاعبي أوروبا في ذلك الوقت لذلك لا مجال للظلم أو تشكيك في خيارات فيفا، الأمر محسوم”.