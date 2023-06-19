-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يكرّم السفيرة التركية بوسام الاستحقاق الوطني (فيديو)
اقتصاد

قفزة “غير مسبوقة” للصادرات الجزائرية خارج المحروقات

الشروق أونلاين
  • 212
  • 0
قفزة “غير مسبوقة” للصادرات الجزائرية خارج المحروقات
أرشيف
ميناء الجزائر

تسجل الجزائر قفزة غير مسبوقة في الصادرات خارج المحروقات، حيث ينتظر أن تبلغ 13 مليار دولار هذه السنة، حسب ما رصدته وكالة الأنباء الجزائرية.

“فقد نجحت الجزائر في رفع صادراتها خارج المحروقات إلى 7 ملايير دولار السنة الماضية، مقابل 1.3 و1.8 مليار دولار سنويا خلال العقود السابقة”، تقول الوكالة.

واستشهدت الوكالة في هذا الشأن بتصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال زيارته الأخيرة لروسيا:

قد يبدو مبلغ 7 ملايير دولار رقما ضعيفا، لكنه بالنسبة للماضي يعتبر معجزة. لقد تمكنا، لأول مرة، من رفع صادراتنا من 1.7 مليار دولار سنة 2019، إلى 5 مليار دولار في 2021.

ثم إلى 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمائة. ونعمل على بلوغ 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات خلال السنة الجارية، وبهذا تكون عجلة التنمية قد انطلقت.

وتعوّل الجزائر، من أجل بلوغ هذا الهدف الطموح، على عدة قطاعات واعدة مثل الصناعات الكيماوية والغذائية ومواد البناء والفلاحة.

فخلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022، فاقت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نسبة 10 بالمائة من إجمالي الصادرات، وهو ما يمثل سابقة تاريخية، بعد أن نجحت الجزائر في تصدير منتجاتها إلى جميع بقاع العالم.

و تصدرت الأسمدة الجزائرية المرتبة الأولى في قائمة المواد المصدرة بـ 1.7 مليار دولار، يليها الحديد والصلب بأزيد من 500 مليون دولار.

ثم شعبة الإسمنت بحوالي 400 مليون دولار، وشعبة مواد التنظيف التي حققت صادرات بأكثر من 48 مليون دولار، مقابل 1 مليون دولار خلال سنة 2021.

كما تعرف صادرات التمور الجزائرية رواجا كبيرا في الأسواق العالمية، حيث بلغت قيمتها نحو 80 مليون دولار سنة 2021، تشير وكالة الأنباء الجزائرية.

مقالات ذات صلة
الدول الأكثر استيراداً للأسلحة الروسية

الدول الأكثر استيراداً للأسلحة الروسية

الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس والدول المرشّحة لعضوية المجموعة

الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس والدول المرشّحة لعضوية المجموعة

جمارك: 920 مخالفة بمطار هواري بومدين بقيمة 480 مليون دينار

جمارك: 920 مخالفة بمطار هواري بومدين بقيمة 480 مليون دينار

استغلال حقلي محروقات بالشراكة مع “غاز بروم” في 2028

استغلال حقلي محروقات بالشراكة مع “غاز بروم” في 2028

رصد 260 مليار لترشيد استهلاك الطاقة حتى آفاق 2030

رصد 260 مليار لترشيد استهلاك الطاقة حتى آفاق 2030

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بدور الجزائر في إفريقيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بدور الجزائر في إفريقيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد